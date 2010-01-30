مسابقه شترسواری در فهرج برگزار می شود

علی دریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به شرایط مساعد شهرستان فهرج در خصوص پرورش شتر در این شهرستان از برگزاری مسابقه شترسواری در این شهرستان در راستای ایجاد روحیه شور و نشاط و ورزش در کنار مسائل اقتصادی در این بخش دانست.

وی افزود: شهرستان فهرج به دلیل ماهیت کویری بودن و اقلیم مناسب از مناطق مساعد کشور در خصوص پرورش شتر است.

دریجانی خاطرنشان کرد: مسابقات شترسواری در فهرج با شرکت 30 شترسوار در روستاهای علی آباد سجادی، جهان آباد،غلور آباد، دشت آباد، بیژنیه و نوریه در روز هجدهم بهمن ماه برگزار می شود.

وی مسابقات شتر سواری را یکی از جاذبه های شهرستان بکر فهرج دانست و از علاقمندان دعوت کرد برای شرکت در این مسابقات حضور یابند.