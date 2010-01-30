11 درصد گلستانیها ماهی مصرف نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی محمد زنگانه صبح شنبه در نشست شیلات گلستان افزود: 19.4 درصد از گلستانیها حداقل یکبار در هفته و 38.5 درصد حداقل یکبار در ماه از ماهی استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: ماهی یکی از انواع غذاهای سالمی است که مصرف آن در جامعه ما بسیار کم است و در سبد خانوار کمتر دیده می شود که با رواج فرهنگ مصرف این ماده غذایی غنی و با ارزش، می توان به سلامت افراد جامعه کمک کرد.

زنگانه خاطرنشان کرد: ماهی با داشتن چربی غیراشباع "امگا-3"، پروتئین و اسید آمینه تورین نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامتی افراد جامعه دارد. بیشترین تاثیر ماهی بر سیستم قلب و عروق از طریق چربی غیراشباع آن یعنی "امگا-3" و اسید آمینه تورین است.

رئیس مرکز بهداشت گلستان بیان داشت: چربی غیراشباع "امگا-3" موجب کاهش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون بالا می شود و فشار خون ماکسیمم یا سیستولی را تا 8 میلیمتر جیوه کاهش می دهد ولی روی فشار خون طبیعی بی تاثیر است.

مدیرکل شیلات گلستان نیز گفت: تأثیر ماهی بر دوران بارداری نیز سنجیده و مشخص شده است زنان بارداری که در طول بارداری ماهی بیشتری مصرف می‌کردند، 50 درصد کمتر دچار افسردگی پس از زایمان شدند. همچنین فرزندان مادرانی که ماهی بیشتری مصرف می‌کنند، کمترین مشکلات یادگیری و رفتاری را از خود بروز می‌دهند.

علی اکبر پاسندی افزود: فرهنگ سازی در خصوص اهمیت مصرف آبزیان در بین مردم را ضروری دانست و افزود: مصرف ماهی در پیشگیری و درمان بسیاری از امراض موثر است.

وی با بیان اینکه روغن ماهی در مقایسه با سایر چربیها، از جمله سالمترین ها محسوب می شود، یادآور شد: گوشت ماهی دارای اسیدهای چرب امگا سه، شش و 9 است که در تنظیم عمل سلولهای بدن، محافظت بدن در مقابل بیماریها و فشار عصبی و ایجاد تومورها، نقش مهمی دارد.

وی خاطرنشان کرد: طی مطالعات گوناگون ثابت شده است که با مصرف 35 گرم یا بیشتر ماهی در روز خطر سکته قلبی و سکته مغزی، به طور چشمگیری کاهش می یابد و در بعضی موارد نشان داده تا 44 درصد از حملات قلبی پیش گیری می کند.

به گفته مدیرکل شیلات گلستان یک ارتباط معکوس بین مقدار و دفعات مصرف ماهی با کاهش عوامل زمینه ساز بیماری عروق کرونر یعنی چاقی، فشارخون بالا، چربی خون بالا و غلظت خون وجود دارد، یعنی هرچه مصرف ماهی بیشتر باشد، عوامل مذکور بیشتر کاهش خواهند یافت.



تدوین برنامه 5 ساله فرهنگی بین شیلات و اداره کل بهداشت، اتخاذ راهکارهایی برای افزایش مصرف سرانه استان، دستیابی به علل کاهش مصرف سرانه در شهروندان از مصوبات این جلسه بوده است.

همچنین در این جلسه مقرر شد اداره کل شیلات گلستان با همکاری اداره کل بهداشت استان به برگزاری دوره های آموزش برای دانش آموزان، شهروندان، کارکنان دولت و.... برگزار شود.