اخبار کوتاه ورزشی از استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، گیلان قهرمان رقابتهای شطرنج سومین المپیاد ایرانیان شد. رقابتهای مرحله نهائی شطرنج پسران سومین المپیاد ایرانیان در خانه شطرنج تبریز اتمام یافت و تیم گیلان با درخشش شطرنجبازان خود با 5.22 امتیاز به مقام قهرمانی این دوره از رقابتها نائل شد.

در پایان مرحله نهایی رقابتهای مرحله نهائی شطرنج پسران سومین المپیاد ایرانیان با حضور 11 تیم گیلان ، تهران ، اصفهان، مازندران، لرستان، خوزستان، زنجان، قزوین، فارس، یزد و میزبان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد پس از تیم گیلان، تیم خوزستان با 19.5 امتیاز به مقام دومی و تیم تهران با 19 امتیاز به مقام سومی دست یافتند و تیم آذربایجان شرقی میزبان رقابتها با پس از اصفهان با 15 امتیاز به مقام پنجمی شطرنج پسران سومین المپیاد ایرانیان دست یافت.

در این دوره از رقابتها پس از آذربایجان شرقی به ترتیب تیمهای مازندران، زنجان، فارس، لرستان، یزد و قزوین ششم تا یازدهم شدند.

در پایان رقابتهای تیمی در رقابتهای انفرادی که در پنج میز برگزار شد آذربایجان شرقی به مدال نقره در میز دوم دست یافت.

آذربایجان شرقی قهرمان مسابقات شیرجه سومین المپیاد ورزشی ایرانیان

تیم آذربایجان شرقی با اقتدار و کسب هشت طلا قهرمان مسابقات شیرجه سومین المپیاد ورزشی ایرانیان شد.

این مسابقات که از سه شنبه شش بهمن ماه در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده بود در حالی به کار خود پایان داد که تیم آذربایجان شرقی با هشت طلا، هفت نقره وهفت برنز قهرمان شد و تیم مرکزی با چهار طلا و دو نقره و یک برنز دوم شد وتهران با سه طلا، سه نقره و شش برنز در جایگاه سوم قرار گرفت.

12 بهمن همایش بزرگ دوچرخه سواری در تبریز برگزار خواهد شد

به مناسبت سی و یکمین سالروز ورود بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) به ایران اسلامی همایش بزرگ دوچرخه سواری جمعه 12 بهمن در تبریز برگزار خواهد شد.

این همایش راس ساعت 9 و 30 صبح در مسیر فرودگاه بین المللی تبریز به طرف استادیوم جهان پهلوان تختی توسط اداره کل تربیت بدنی، هیئت دوچرخه سواری و نیروی انتظامی به مناسبت سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

علاقمندان جهت حضور در این همایش می توانند نیم ساعت قبل از شروع رقابت در محل استارت حضور داشته باشند.

این همایش در تمامی رده های سنی با انواع دوچرخه برگزار خواهد شد.

مدال طلای فرزاد عبدالهی تکواندوکار آذربایجانشرقی در وزن پنجم

نفرات و تیم های برتر رقابت های تکواندو سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان مشخص شدند و آذربایجان شرقی در رشته تکواندو صاحب یک مدال طلای دیگر شد.

در پایان رقابت های تکواندو که در اصفهان برگزار شد در وزن پنجم فرزاد عبدالهی از آذربایجان شرقی قهرمان شد ، سعید سعیدی زند از مازندران عنوان دومی را بدست آورد ، مهدی نادریان از اصفهان و بهنام بیات از کرج مشترکاً سوم شدند .

در مجموع تیمی نیز تیم کرج با امتیاز 55 در مکان نخست ایستاد ، مازندران با 39 امتیاز دوم شد ، تیم تهران با 35 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت و تیمهای اصفهان با 25 ، گیلان با 22 و آذربایجان شرقی با 18 امتیاز به ترتیب در مکانهای چهارم تا ششم قرار گرفتند .

مدال طلاو برنز هومن فهیمی در مسابقات اسکیت سومین دوره المپیاد ایرانیان

مسابقات اسکیت سومین دوره المپیاد ایرانیان در خوراسگان اصفهان در حال برگزاری است و تیم اسکیت آذربایجانشرقی در روز اول صاحب یک مدال طلا در 10 هزار متر و یک مدال برنز در 200 متر شد.

در رشته 10 کیلومتر انفرادی هومن فهیمی اسیکت باز تبریزی تیم اسکیت آذربایجان شرقی مقام اول و مدال طلای اسن رشته را از آن خود کرد ، فرشید شایان از مرکزی مقام دوم وسینا ملک آرایی از زنجان مقام سوم را از آن خود کردند.

در رشته 200 متر نیز هومن فهیمی صاحب گردن آویز برنز شد.

دراین دوره از مسابقات 106 اسکیت سوار درقالب 26 تیم در مواد 200،300،500، هزار و ده هزار متر سرعت و سه هزار متر امدادی در سالن آزادی خوراسگان با یکدیگر رقابت کردند.