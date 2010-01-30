تحقیق و تفحص از بازداشتگاه ها و سازمان بازنشستگی در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه خواهد داد .

دستور کار مجلس در این هفته به این شرح است :

- ادامه بررسی طرح دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن (دو فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 6/11/88 به تصویب رسیده است.)

- ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مورد: طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات (اعاده شده از شورای نگهبان)

- گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح اصلاح قانون تعارف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 (یک فوریت این طرح در جلسه علنی 14/12/1378 به تصویب رسیده است.)

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح تعیین تکلیف چاه های آب قدیمی فاقد پروانه بهره برداری (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 24/9/88 به تصویب رسیده است.)

- گزارش شور دوم کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334

- گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاریهای گردشگری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایارن به پروتکل آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب 2000 میلادی ( برابر با 1379 هجری شمسی)

- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آرای صادره از هیئت های رسیدگی به تخلفات انضباطی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها

-گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمانها و مجامع بین المللی

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی نایروبی درباره انتقال لاشه کشتیها

- گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار

- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به لایحه امور گمرکی طبق اصل 85 قانون اساسی . (تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه علنی مورخ 16/10/1388 اعلام گردید)

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه تسری حکم ماده (191) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مونته نگرو به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل ضمیمه آن

موارد ذیل نیز در دستور هفته جاری قرار دارد:

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق وتفحص مصطفی کواکبیان نماینده مجلس شورای اسلامی از وضعیت بازداشتگاههای کشور

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان مجلس در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور

گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی در مورد وضعیت برنجهای وارداتی با منشاء کشور هندوستان. (در اجرای تبصره ذیل بند 6 ماده 33 آئین نامهداخلی مجلس)

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد وضعیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. (در اجرای تبصره ذیل بند 6 ماده 33 آئین نامه داخلی مجلس)



همچنین وزیران اقتصاد و امور دارایی، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سئوالات نمایندگان به مجلس فراخوانده شده اند و این هفته در صحن علنی حاضر می شوند.



به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور پاسخگویی به سئوالات احمد توکلی، الیاس نادران،حسین نجابت، حمیدرضا کاتوزیان نمایندگان تهران، ری و اسلامشهر و محمد علی سقایی نماینده نی ریز و استهبان این هفته در صحن علنی مجلس حاضر می شود.

همچنین مسعود میر کاظمی نیز برای پاسخ به سئوال محمد رضا خباز این هفته مهمان مجلس است.

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به منظور پاسخگویی به سئوال مجید نصیرپور قرار است در صحن علنی مجلس حاضر شود.