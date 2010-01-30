متهمان حوادث روز عاشورا از ذکر نام افرادی که در دادگاه نیستند خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی صلواتی در شروع سومین جلسه‌ی محاکمه‌ تعدادی از متهمان آشوبهای عاشورا که از صبح روز شنبه آغاز شده و هم اکنون در حال برگزاری است، گفت: این دادگاه بر اساس ماده‌ 188 قانون آیین دادرسی کیفری در شعبه‌ 15 دادگاه انقلاب تهران و با حضور وکلا آغاز می شود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مافوق قاضی فقط خدا و قانون است افزود: بر اساس تبصره‌ ماده‌ 188 قانون آیین دادرسی کیفری متهمان و سایر اشخاص چنانچه باعث اخلال در نظم دادرسی شوند، دادگاه می‌تواند اقدام به بازداشت آنها کند.

قاضی صلواتی در ادامه به تفهیم ماده‌ 192 قانون آیین دادرسی به متهمان پرداخت و گفت: متهمان در موقع دادرسی خلاف حقیقت، وجدان، قوانین، ادب و نزاکت سخن نگویند. در حین محاکمه از ذکر نام افرادی که در دادگاه نیستند خودداری کنند. چنانچه لازم باشد این موارد در جلسه‌ غیرعلنی رسیدگی خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به تبصره‌ی دیگر ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به خبرنگاران، گفت: طبق این ماده خبرنگاران رسانه‌ها، جراید و سایتها می‌توانند با حضور در دادگاه بدون ذکر نام و مشخصات متهمان از جریان رسیدگی گزارش تهیه کنند.

قاضی صلواتی در ادامه به بند ج ماده‌ی 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اشاره کرد و گفت: از آنجایی که دادگاه به جرایم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌کند از فراهانی نماینده‌ی دادستان خواسته می‌شود جهت قرائت مقدمه‌ کیفرخواست در جایگاه قرار بگیرد.



