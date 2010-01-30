تهران در صدر جدول قرار دارد / 130 مدال در 8 روز رقابت

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین روز سومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان روز گذشته (جمعه) با برگزاری دیدارهایی در هر دو بخش دختران و پسران و در رشته‎های مختلف به پایان رسید.

در پایان این روز از رقابت‏ها و بدون در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از دیدارهای امروز (شنبه)، تهران با 130 مدال (39 طلا، 42 نقره و 49 برنز) همچنان در صدر جدول رده‎بندی هر دو بخش دختران و پسران است. تهران در بخش دختران 48 مدال (13 طلا، 12 نقره و 23 برنز) به دست آورده است. در بخش پسران هم صاحب 82 مدال (26 طلا، 30 نقره و 26 برنز) شده است.

بعد از تهران تیم‏های فارس و مازندران در رده‏های دوم و سوم جدول توزیع مدال‏ها قرار دارند.