تربیت مدیران مهمترین نیاز کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا که در یادواره شهادت شهید حسن باقری و شهدای شهرک باقری سخن میگفت، با اشاره به گذشت 27 سال از شهادت این سردار بزرگ اسلام، گفت: جنگ تحمیلی در شرایطی آغاز شد که مسئولان سیاسی و نظامی کشور و همچنین نیروهای مسلح آمادگی نداشتند و درحقیقت جنگ در یک غافلگیری استراتژیک آغاز شد و دو سوم ارتش عراق به جنوب ایران حمله ور شد تا بتوانند حداقل، منطقه خوزستان – آبادان – خرمشهر – اهواز را متصرف شوند، زیرا بیش از 70-80 در صد منابع نفتی و بیش از یک سوم آبهای ایران در آن منطقه قرا داشت و آنها میخواستند کاملا بر شمال خلیج فارس تسلط پیدا کنند.
وی ادامه داد: در ماههای اولیه جنگ که ستاد عملیات جنوب را راهاندازی کردیم، شهید حسن باقری معاون بنده و مسئول اطلاعات ستاد عملیات جنوب بود. اگر چه ایشان مسئولیت اطلاعات را عهدهدار بود، ولی از همان ابتدا ساماندهی جبهههای نبرد از دزفول تا آبادان را شروع کرد.
سرلشکر صفوی گفت: فرماندهی تیپ و لشکر در زمان جنگ کار مشکلی بود و هر لشکر ما متشکل از 5 تا 7 هزار نیرو از جوان 16-17 ساله تا پیرمرد 60-70 ساله با قومیتها و فرهنگهای مختلف بود و فرمانده مسئول همه امور نیروهای تحت امر خود بود و تمام تلاش فرماندهان بر این بود تا قبل ازعملیات، از پیروزی عملیاتها اطمینان حاصل کنند و کمترین شهید و زخمی را بدهند.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تشریح خصوصیات اخلاقی و فرماندهی شهید حسن باقری، ادامه داد: از خصوصیات بارز شهید باقری این بود که انسانهای نخبه را شناسائی کرده و سپس بااخلاق و رفتار خود فرماندهان و مسئولین جنگ را از بین نخبگان تربیت میکرد و فرماندهانی مانند شهید افشردی، فرماندهانی کاملا عاطفی،مهربان، دلسوز و در عین حال باصلابت بودند.
وی در پایان گفت: جای امثال شهید باقریها هم اکنون در جمع ما خالی است و ای کاش امثال این شهیدان بیشتر میماندند تا به این کشور و ملت خدمت کنند.
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