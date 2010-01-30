جشنواره ملی برف و اسکی در پیست اسکی "دنا" یاسوج پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد عصر جمعه در مراسم اختتامیه این جشنواره، گفت: 150 تا 200 نفر از استانهای کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، فارس و اصفهان در این جشنواره شرکت کردند.

یدالله مرادی افزود: در رشته اسکی روی برف این جشنواره ورزشکاران رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از استانهای شرکت کننده با هم به رقابت پرداختند.

مرادی بیان کرد: در کنار جشنواره ملی برف و اسکی، نمایشگاه عکس، نقاشی، صنایع دستی و غذاهای محلی کهگیلویه و بویراحمد نیز برپا شد و مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت

وی بیان کرد: جذب گردشگر، رونق صنعت گردشگری زمستانی، معرفی قابلیتهای گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد و ایجاد تحرک اقتصادی و اجتماعی در بین مردم این استان از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بود.

در پایان این مراسم برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره از سوی هیئت داوران اعلام شدند.

در رشته ساخت تندیس برفی "ناهید عباسی" برای ساخت تندیس برفی "تمساح"، "عبدالله حیاتی" به خاطر ساخت تندیس "گنبد لیشتر" و "ابولفضل افشین" برای ساخت تندیس "نیم تنه برفی" حائز رتبه های اول تا سوم شدند .

در رشته اسکی این جشنواره نیز "ایوب گوگونانی" و "محمد رضا نیازی" در رده سنی نوجوانان به طور مشترک اول و "آرش بشارتی " و "محمد گوگونانی" از اصفهان نفرات دوم و سوم در این رده سنی شدند .

در رده سنی جوانان و در رشته اسکی این جشنواره نیز "محمد امین رفیعی" از اصفهان اول، "مهدی فرامرزی" از چهارمحال بختیاری دوم شد و "آبتین بالش زر" از کهگیلویه وبویراحمد نیز رتبه سوم را کسب کرد.

در رشته بزرگسالان این رشته نیز "رضا وفا"، "حسین رئیسی" و "احمد زراعت پیشه" هر سه از استان فارس حائز رتبه های اول تا سوم شدند .