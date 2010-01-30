تدوین طرح جامع زیتون و ابریشم نجات بخش این صنایع است

جواد قناعت در تشریح مصوبات کار گروه بررسی وضعیت مرکبات، پنبه و ابریشم استانهای شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: براساس مصوبات این کارگروه، برای رفع مشکلات بخش زیتون و ابریشم، طرح جامع زیتون و ابریشم در کارگروهی در جهاد کشاورزی در حال تدوین است.

وی درباره مشکلات شیلات یادآورشد: با توجه به مشکلات عدیده ای که در بخش شیلات و نقض قانون در بحث صید و صیادی وجود دارد شیلات کشور در حال تدوین طرحی جامعه در این زمینه است.

قناعت افزود: براساس مصوبات این کارگروه در بخش مرکبات، اختیارات دولت در بخش مرکبات نیز به استانهای شمالی کشور واگذار شد، به جز مسئله شب عید امسال که وزارت بازرگانی از قبل تهمیداتی را اندیشه است.

وی اظهار داشت: معاون اول رئیس جمهور در این کارگروه از استانداران استانهای شمالی خواست به گونه ای برنامه ریزی کنند که بدون حضور واسطه ها مرکبات را در سراسر کشور در اختیار مصرف کنندگان آن قرار دهند.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: بازار مرکبات، ‌نحوه تنظیم و توزیع میوه و تعرفه های واردات آن در اختیار استانداران مازندران، گلستان و گیلان قرار گرفته است.

مسئول کمیته تنظیم تعرفه پنبه کشور بیان داشت: ‌با تصویب کلیات طرح جامع پنبه و همچنین واگذاری اختیارات دولت در این بخش به استاندار گلستان، ‌امیدواریم در آینده ایران در تولید این محصول استراتژیک به رتبه قابل توجهی برسد.

قناعت عنوان کرد: واگذاری زمین های شیبدار به کشاورزان و باغداران برای کشت زیتون و انواع درختان مثمرثمر را از دیگر مصوبات کارگروه بررسی وضعیت مرکبات، پنبه و ابریشم است.

کارگروه بررسی وضعیت مرکبات، زیتون، ابریشم و پنبه استانهای شمالی پنجشنبه گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور و شرکت وزرای بازرگانی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن، مجمع نمایندگان استانهای شمالی و استانداران این منطقه در گرگان برگزار شد.