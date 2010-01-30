  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۳

میرعماد خبر داد:

اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی حفاظت از منابع طبیعی در سمنان

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از اجرای طرح توانمندسازی جامعه محلی برای حفاظت و حراست از منابع طبیعی در این استان خبر داد.

سیدحسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این طرح در چند منطقه استان سمنان از جمله روستاهای کالپوش شاهرود، عبدل آباد سمنان و رامه گرمسار اجرا شده است.

به گفته وی، در اجرای این طرح با تشکیل کارگاه های مشورتی ضمن اعتماد سازی اقدام به آموزش مزایای تشکیل گروه، مسائل مالی و پس انداز، پروژه نویسی و ... می شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ارائه طرح های علمی اشتغالزا برای کاهش فشار بر عرصه های منابع طبیعی، کارگاه های آموزشی شناخت منابع طبیعی و تشکیل صندوقهای توسعه محلی را از دیگر مزایای این طرح دانست.

به گفته وی، در قالب این طرح بخشی از فعالیتهای مربوط به منابع طبیعی و صندوقهای محلی نیز واگذار شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان همچنین از پیشرفت 40 درصدی مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در این استان خبر داد.

میرعماد افزود: در دور دوم سفر دولت به استان سمنان بیش از 112 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای شش مصوبه پیش بینی شد.

وی افزود: این پروژه ها شامل طرح های آبخیزداری و آبخوان داری، بیابانزدایی و مهار کانون های بحرانی فرسایش بادی، صیانت از جنگل های استان و طرح تفکیک انفال که در حال اجرا است.

وی از اجرایی شدن 100 درصد مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به این استان در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد و گفت: در دور اول سفر پنج میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از جنگل های شمال کشور به استان سمنان اختصاص یافت که به طور کامل اجرایی شد.

کد مطلب 1026170

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه