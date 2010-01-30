اجرای طرح توانمندسازی جوامع محلی حفاظت از منابع طبیعی در سمنان

سیدحسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این طرح در چند منطقه استان سمنان از جمله روستاهای کالپوش شاهرود، عبدل آباد سمنان و رامه گرمسار اجرا شده است.
به گفته وی، در اجرای این طرح با تشکیل کارگاه های مشورتی ضمن اعتماد سازی اقدام به آموزش مزایای تشکیل گروه، مسائل مالی و پس انداز، پروژه نویسی و ... می شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ارائه طرح های علمی اشتغالزا برای کاهش فشار بر عرصه های منابع طبیعی، کارگاه های آموزشی شناخت منابع طبیعی و تشکیل صندوقهای توسعه محلی را از دیگر مزایای این طرح دانست.
به گفته وی، در قالب این طرح بخشی از فعالیتهای مربوط به منابع طبیعی و صندوقهای محلی نیز واگذار شده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان همچنین از پیشرفت 40 درصدی مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در این استان خبر داد.
میرعماد افزود: در دور دوم سفر دولت به استان سمنان بیش از 112 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای شش مصوبه پیش بینی شد.
وی افزود: این پروژه ها شامل طرح های آبخیزداری و آبخوان داری، بیابانزدایی و مهار کانون های بحرانی فرسایش بادی، صیانت از جنگل های استان و طرح تفکیک انفال که در حال اجرا است.
وی از اجرایی شدن 100 درصد مصوبات دور اول سفر هیئت دولت به این استان در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری خبر داد و گفت: در دور اول سفر پنج میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از جنگل های شمال کشور به استان سمنان اختصاص یافت که به طور کامل اجرایی شد.
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