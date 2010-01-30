کیفرخواست انفرادی متهمان حوادث روز عاشورا قرائت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فراهانی نماینده دادستان کیفرخواست انفرادی متهمان را به شرح ذیل قرائت کرد:

متهم پرونده اول متهم است به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور، توهین به مقامات ارشد نظام، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت گسترده در اغتشاشات از طریق جنگ نرم با نظام.

متهم پرونده دوم متهم است به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در دفتر تحکیم وحدت طیف ضد انقلاب علامه. متهم پرونده سوم متهم است به برخورداری از گرایشات چپ کمونیستی معروف به چپ نواندیش، اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام با حضور در اغتشاشات روز عاشورا و مصاحبه با رادیو و رسانه های بیگانه.

متهم پرونده چهارم متهم است به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در گروههای وابسته به بهائیت، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور با شرکت در اغتشاشات روز عاشورا به دستور رهبران بهائیت.

متهم پرونده پنجم متهم است به محاربه از طریق ارتباط و همکاری موثر با گروهک تروریستی منافقین. متهم پرنده ششم متهم است به محاربه و افساد فی الارض و اجتماع و تبانی از طریق اقدام علیه امنیت کشور.

متهم پرونده هفتم متهم است به محاربه از طریق ارتباط و همکاری موثر برای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی، فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی. متهم پرونده هشتم متهم است به محاربه و افساد فی الارض.

متهم پرونده نهم متهم است به محاربه و افساد فی الارض.

متهم پرونده دهم متهم است به اجتماع و تبانی با هدف اقدام علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقامات ارشد نظام و تمرد به ماموران دولتی.

متهم پرونده یازدهم متهم است به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقامات ارشد نظام و تمرد نسبت به ماموران.

متهم پرونده دوازدهم متهم است به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شرکت در اغتشاشات روز عاشورا.

متهم پرونده سیزدهم متهم است به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت در اغتشاشات روز عاشورای حسینی.

متهم پرونده چهاردهم متهم است به اجتماع و تبانی علیه امنیت، فعالیت تبلیغی علیه نظام و شرکت در اغتشاشات روز عاشورا.

متهم پرونده پانزدهم متهم است به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق شرکت آگاهانه در روز عاشورا و تحریک مردم.

متهم پرونده شانزدهم متهم است به اجتماع، تبانی علیه نظام و مشارکت در تخریب اموال عمومی و همچنین تمرد نسبت به ماموران و توهین به مقامات ارشد نظام.