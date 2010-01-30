جزئیات اکتشافات جدید نفت و گاز در کرمانشاه و فارس

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی وزیر نفت روز گذشته 9 بهمن در مراسم افتتاح دو طرح گازی از کشف مخازن جدید هیدروکربوری در کشور خبر داد و گفت: اخبار تکمیلی درباره منابع نفتی و گازی تازه کشف شده در دهه فجر به اطلاع ملت بزرگ ایران خواهد رسید.

پیگیریهای خبرنگار مهر از وزارت نفت نشان می دهد، تاکنون چندین گزارش در مورد کشف ذخایر جدید نف، گاز و افزایش حجم ذخایر هیدروکربوری در میادین موجود در استانهای مختلف به دفتر وزیر نفت ارسال شده است.

از این رو تاکنون گزارش آزمایش چاه‌های دو میدان نفت و گاز نهایی شده است و قرار است وزیر نفت به زودی، نام و مشخصات این دو میدان جدید را به طور رسمی اعلام کند.

در حال حاضر کشف ذخایر جدید نفت خام در استان کرمانشاه و گاز طبیعی در استان فارس با تکمیل عملیات حفاری چاه های اکتشافی نهایی شده است و پس از آزمایش چاههای جدید گازی و نفتی، گزارش نهایی آن به دفتر وزیر نفت برای اعلام عمومی ارسال شده است.

اکتشافاتی که ابتدا تکذیب و در آینده تایید می شود

خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی در 5 آبان ماه امسال از کشف ذخایر جدید نفت و گاز در استانهای فارس، خراسان رضوی و ایلام خبر داده بود که این گزارش با واکنش شرکت ملی نفت ایران، تکذیب شد.

در همین حال خبرگزاری مهر اعلام کرده بود: با حفر دو حلقه چاه جدید توصیفی ذخایر قابل توجه گاز طبیعی در لایه ژوراسیک میدان نفتی آزادگان جنوبی و همچنین میدان گازی کیش در خلیج فارس کشف شده است.

به طوری که اخیرا با حفر دومین حلقه چاه توصیفی در میدان کیش مشخص شده که حجم ذخایر گاز طبیعی این میدان با افزایشی 22 تریلیون فوت مکعبی به بیش از 70 تریلیون فوت مکعب افزایش یافته است.

همچنین 8 آبان ماه امسال نیز مهر با انتشار گزارشی از اکتشافات جدید نفت و گاز در خرم آباد خبر داد و اعلام کرد: مطالعات زمین ‌شناسی و عملیات لرزه نگاری حدود 600 کیلومتر بلوک اکتشافی خرم آباد توسط استات اویل هیدرو نروژ به پایان رسیده که پردازش اطلاعات و نتایج حاصل از تفسیر اولیه عملیات لرزه نگاری حاکی از وجود ذخایر قابل توجه نفت خام و گاز طبیعی است.

اما در حالی سیدحسین صابری استاندار لرستان پس از گذشت چند روز گزارش مهر مبنی بر اکتشافات جدید نفت و گاز در خرم آباد را تایید کرد که شرکت ملی نفت ایران این گزارش را هم کذب دانست.

تحقق 310 درصدی اکتشاف نفت در برنامه چهارم

به گزارش مهر، در مجموع در چهار سال نخست برنامه چهارم توسعه کشور تعداد 23 میدان جدید نفت، گاز و طاقدیس‌های مستقل هیدروکربوری کشف شده و برآوردهای نشان می دهد که با شناسایی این موقعیتهای جدید هیدروکربوری، بیش از 4.5 میلیارد بشکه نفت‌خام و حدود 73 تریلیون مترمکعب به ذخایر گاز طبیعی کشور افزوده شده است.

این در حالی است که بر اساس برنامه چهارم توسعه مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت متعهد به اکتشاف یکهزار و 500 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی قابل استحصال و 283 میلیارد متر مکعب گاز بود.

اما تا شهریور ماه سالجاری 5114 میلیون بشکه نفت‌خام (به‌جز میدان نفتی سوسنگرد) و 559 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در کشور کشف شده که در نفت 310 درصد و در گاز 780 درصد بیش از برنامه پیش‌بینی شده عمل کرده ایم.