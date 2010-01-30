فرزانه شهفر مترجم و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به تازگی یک مجموعه داستان به نام "فرقی نمی کند" نوشته آگاتا کریستوف نویسنده رومانیایی را به سفارش نشر جیحون ترجمه کرده‌ام.

وی ادامه داد: کتاب اصلی شامل 25 داستان کوتاه بود که من 24 داستان آن را انتخاب و ترجمه کردم. در حال حاضر کتاب دست ناشر است که پس از حروفچینی و ویرایش برای دریافت مجوز به ارشاد داده می‌شود.

شاعر دفتر شعر "زانو به زانوی پنجره" درباره کتاب شعر جدیدش توضیح داد: در حال آماده‌سازی مجموعه دوم شعرم هستم که هنوز نام و ناشر آن قطعی نشده و پس از بازنگری نهایی شعرهای این مجموعه آن را به ناشر خواهم سپرد.

شهفر افزود: از آنجا که ترجمه شعر جزو اولویتهای من در حوزه ادبیات است به همین دلیل همواره ترجمه شعر دستم دارد ولی هنوز آنها را مدون نکرده‌ام تا در قالب یک مجموعه منتشر شود.

این مترجم که به تازگی کتاب "ماهی طلا" اثر لوکلزیو با ترجمه او منتشر شده است درباره ترجمه این کتاب و نوع انتشار آن گفت: به هر حال به دلایلی حذفیات کوچکی در ترجمه وجود داشته ولی این مساله لطمه‌ای به یکدستی کار نزده است.