برگزاری 50 نمایشگاه کتاب از ابتدای سال جاری در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید صمدی پیش از ظهر شنبه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی کتاب ناشران ایران در مهرماه 88 در مشهد برگزار شد، افزود: در این نمایشگاه 600 ناشر حضور داشتند و به لحاظ ارائه اختصاص بن خرید کتاب از کیفیت بالاتر نسبت به سایر نمایشگاه های استانی برخوردار بوده است.

سرپرست اداره امور فرهنگی ارشاد خراسان رضوی اظهار داشت: شخصیتهای حقوقی اعم از سازمان ها و موسسات، مراکزفرهنگی انتشاراتی و شخصیتهای حقیقی متخصص در حوزه پدیدآورندگی آثار مکتوب می توانند به عنوان متقاضی درخواست صدور مجوز نمایشگاه کتاب اقدام کنند.

صمدی با اشاره به این که آثار قابل عرضه در نمایشگاه های کتاب باید دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و اساس روال قانونی منتشر شده باشند، افزود: متقاضی باید نسبت به شروع و اتمام به موقع و رعایت قوانین نمایشگاهی اقدام و ظرف 15 روز پس از برگزاری نمایشگاه دو نسخه گزارش از چگونگی اجرای آن به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نماید.

وی در ادامه به انتخاب کتاب سال در اسفند ماه اشاره کرد و گفت: بررسی کتب به لحاظ نوبت چاپ و تاریخ انتشار، فنون کتابداری، محتوای سطحی و عمیق و شرایط ناشر، نویسنده و موضوع از شرایط انتخاب کتاب سال در این استان است.

سرپرست اداره امور فرهنگی ارشاد خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هرسال انتخاب کتاب سال در ده بخش صورت می گیرد که امسال بخش ویژه فرهنگ رضوی را در کنار سایر بخش ها خواهیم داشت.

صمدی برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری را در راستای ترویج فرهنگ و هنر اسلامی و ارتقای سطح علمی اقشار مختلف جامعه را از وظایف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست و اظهار داشت: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت علمی لازم در رشته مورد نظر می توانند درخواست مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی هنری را داشته باشند.

وی تاکید کرد: مجوز مسابقه با گستره استانی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با گستره ملی توسط دفتر مجامع و فعالیت های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود.