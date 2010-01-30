سرمربی پیشین استقلال اهواز در تراکتورسازی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، باقری نیا پس از جدایی از استقلال اهواز برای حضور مجدد در ترکیب کادر فنی تراکتورسازی تبریز با باشگاه تراکتورسازی به توافق رسید.

مجید باقری نیا ضمن مذاکره با فراز کمالوند سرمربی تیم تراکتورسازی و موافقت مدیرعامل باشگاه یکبار دیگر به عنوان دستیار اول فراز کمالوند به ترکیب کادر فنی بازگشت.

ناصر شفق در این خصوص گفت: مجید باقری نیا از مربیان بادانش و فنی کشور است که امیدواریم با اضافه شدنش به کادر فنی در کنار فراز کمالوند و سایر نفرات ترکیبی ایده آل بدست آوریم.

وی افزود: باقری نیا از روز شنبه 10 بهمن در تمرینات تیم حضور خواهد داشت و امید می رود با حضور وی موفقیتهای تراکتور بیش از پیش تداوم داشته باشد.

مدیر عامل تراکتورسازی در خصوص پیوستن علیرضا دغاغله به ترکیب تیم تراکتور اظهار داشت: این بازیکن در آستانه عقد قرارداد با باشگاه است.