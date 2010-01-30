علیرضا سبط احمدی به خبرنگار مهر گفت: فیلم جمعه شب در سینماهای فلسطین، استقلال و ملت روی پرده رفت و خوشبختانه مخاطبان از دیدن آن راضی بودند، فردا "سنگ اول" در سالن همایشهای برج میلاد اکران میشود. امیدوارم در این سالن هم از فیلم استقبال شود.
وی ادامه داد: "سنگ اول" با تیمی حرفهای و داستانی جذاب ساخته شده و فضایی قابل قبول دارد که میتواند برای مخاطب جذاب باشد، در سینمایی که بخش عمده تولیداتش کمدیهای عامهپسند است "سنگ اول" تجربه قابل قبولی است. موفقیتهای بینالمللی فیلم نشان میدهد که "سنگ اول" امتیازهایی دارد که برای مخاطب خاص هم جذاب است.
سنگ اول" با بازی محسن تنابنده و اندیشه فولادوند بر اساس یکی از داستانهای هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است، بهرام دهقانی تدوین، جهانگیر میرشکاری صداگذاری و محمد محمدعلی آهنگسازی این فیلم را انجام دادهاند. این فیلم با بازی اندیشه فولادوند و محسن تنابنده فردا ساعت 10 صبح در برج میلاد روی پرده میرود.
ابراهیم فروزش فیلمهای سینمایی "خمره"، "هامون و دریا"، "زمانی برای دوست داشتن" و "کلید" را کارگردانی کرده است.
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