کویت از جدول مسابقات حذف شد / رویارویی هندبالیست های ایرانی برابر اردن

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تعلیق کمیته ملی المپیک کویت فعالیت تمامی فدراسیون های ورزشی این کشور و به تبع آن تمامی فعالیت های بین المللی تیم های ملی این کشور عربی به تعلیق در آمد. بر این اساس کنفدراسیون هندبال آسیا نام کویت را از جدول مقدماتی این رقابتها حذف و برنامه جدید مسابقات جام ملتهای آسیا در لبنان را اعلام کرد. در گروه بندی جدید مسابقات تیم عراق از گروه اول به گروه دوم منتقل شده تا این دیدارها با حضور 12 تیم در چهار گروه سه تیمی برگزار شود:

گروه A: عربستان- سوریه- عراق- چین

گروه B: بحرین- کویت- ژاپن

گروه C: کره جنوبی- امارات- قطر

گروه D: ایران- لبنان-اردن

تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان روز جمعه 16 بهمن ماه تهران را به مقصد بیروت ترک می کنند تا در روز دوشنبه 17 بهمن ماه در اولین مسابقه خود در دور مقدماتی به مصاف تیم اردن بروند. مسابقه عربستان و سوریه نیز افتتاح کننده این دیدارها خواهد بود. برنامه این رقابتها بدین شرح است :

یکشنبه(18 بهمن ماه):

عربستان-سوریه

لبنان- اردن

(برگزاری مراسم افتتاحیه)

دوشنبه (19بهمن ماه):

عراق-ژاپن

امارات- کره جنوبی

چین- سوریه

* ایران- اردن (ساعت 17:30)

سه شنبه(20 بهمن ماه):

بحرین-عراق

قطر- امارات

چهارشنبه(21 بهمن ماه):

* لبنان-ایران(ساعت 16)

چین-عربستان

پنجشنبه(22 بهمن ماه)

بحرین- ژاپن

قطر- کره جنوبی

این دیدارها روز جمعه 23 بهمن ماه تعطیل بوده و از روز شنبه 24 بهمن ماه در جدول دوم پیگیری می شود. از هر گروه دو تیم راهی جدول دوم مسابقات خواهند شد.

چهاردهمین دوره مسابقات هندبال جام ملتهای آسیا و انتخابی مسابقات قهرمانی جهان(سوئد) از 17 بهمن ماه لغایت اول اسفند ماه در بیروت لبنان برگزار خواهد شد.