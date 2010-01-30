یک قرارداد فنی با ایران درباره خرید گاز امضا می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های پاکستان، "سید نوید قمر" که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: با عنایت به اینکه 15 فوریه توافق اولیه خرید و فروش گاز بین ایران و پاکستان منقضی می شود، یک قرارداد فنی بین دو کشور تا قبل از آن روز امضاء خواهد شد.

نوید قمر به جزئیات این قرارداد اشاره ای نکرد.

وزیر نفت پاکستان گفته است که هیچ فشاری از سوی آمریکا و یا هر سازمان امنیتی بر پاکستان برای کناره گیری از پروژه خط لوله گاز ایران - پاکستان وجود ندارد.

وزیر مزبور گفت: "من ملاقاتهایی با مقامات سازمان سرمایه گذاری خصوصی آمریکا در خارج از کشور و سفیر این کشور در اسلام آباد داشته ام و آنها هیچگونه اعتراضی نسبت به این پروژه ندارند".

وی افزود: سازمانهای امنیتی پاکستان نیز چراغ سبز برای اجرای این پروژه نشان داده اند.

اظهارات این مقام پاکستانی در حالی است که پیشتر مقام های آمریکا علناً از مخالفت خود با این خطر لوله سخن گفته اند.