تاکید فتحی سروری بر ایجاد دولت مستقل فلسطین

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اوگاندا، رئیس مجلس مصر که امروز شنبه ریاست اجلاس بین المجالس اسلامی را بر عهده داشت و در مراسم افتتاحیه مجمع عمومی اجلاس بین المجالس این ریاست را به همتای اوگاندایی خود تحویل داد طی سخنانی با اشاره به چالش های پیش روی جهان اسلام، اظهار داشت: باید با تروریسم مبارزه کنیم و نگذاریم جوانان مسلمان فریب خورده و حملات دشمن علیه مسلمانان ادامه یابد.

وی گفتگو میان ادیان مختلف را از جمله مسائل مهم جهان خواند و گفت: سیاست اوگاندا در اجلاس بین المجالس به عنوان یک رئیس مسیحی این پیغام را دارد که مسلمانان می توانند به خوبی در کنار هم زندگی کنند.

فتحی سروری گفت: فلسطین یک زخم کهنه ای است در سینه مسلمانان و همواره شاهد اقدامات مستمر رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین هستیم.

رئیس مجلس مصر با اشاره به اقدامات اسرائیل در ویران کردن فلسطین و اقدام در جهت شهرک سازی برای توقف یهودی سازی اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با این اقدامات به دنبال تغییر موقعیت ها از لحاظ جغرافیایی و جمعیت است و ما شاهد تجاوز علیه غزه هستیم به طوریکه در این تجاوزات از سلاح ممنوعه بین المللی نیز استفاده می شود.

وی با اشاره به گزارش گلدستون نماینده سازمان ملل در سال 2009 و محکوم کردن جنایات جنگی اسرائیل، گفت: با وجود اعتراض های کشورهایی چون آمریکا نسبت به این گزارش اما اسرائیل به عنوان جنایتکار جنگی معرفی شد.

سروری تاکید کرد: ایجاد دولت مستقل به پایتختی قدس شریف حق مردم مظلوم فلسطین است. قدس شرقی یک سرزمین عربی اشغال شده است ولی اسرائیل هرگز تن به مسائل نداده و تصمیمات بین المللی را نادیده گرفته است.

رئیس مجلس مصر گفت: دیپلماسی اسلامی قوی و همبستگی قوی درامت اسلامی می تواند راهگشا باشد.