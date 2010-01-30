اسکاتلند برترین کشور جهان در تحقیقات علمی شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، الکس سالموند نخست وزیر اسکاتلند گزارشی جدید را مبنی بر بالاتر بودن تعداد تحقیقات علمی در این کشور نسبت به دیگر کشورهای جهان متناسب با سرمایه و جمعیت کشورها ارائه کرده است. یافته های دانشگاه ها و موسسات علمی اسکاتلندی بر روی مطالعات علمی در سرتاسر جهان تاثیرگذار بوده و در بیش از 1.8 درصد از تمامی نشریه های علمی به آنها استناد یا اشاره می شود.

با وجود اینکه جمعیت اسکاتلند تنها 0.1 درصد از جمعیت جهان را تشکیل داده است، محققان این کشور از نظر تولید علمی پس از سوئیس و هلند در رتبه سوم قرار گرفته اند. در میان علومی که اسکاتلند در آن از دیگر کشورها پیشگام تر به شمار می رود علوم فضایی است که تحقیقات به انجام رسیده در این زمینه در جهان بیشتر از میانگین جهانی مورد استفاده قرار می گیرد.

علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست از دیگر علومی هستند که بخشی بزرگ از تحقیقات آن در سطح جهانی به اسکاتلند تعلق دارد. جراحی Keyhole، فناوری های انرژی پاک و تجدید شدنی و گزارشهای موفق از فعالیتهای فضایی از جمله دستاوردهای بزرگ دانشمندان اسکاتلندی به شمار می روند.

بر اساس گزارش تلگراف، با این حال نخست وزیر این کشور اعلام کرده است اسکاتلند نیاز دارد تا این تحقیقات و فعالیتهای موفق را به گونه ای مورد استفاده قرار دهد تا توانایی تولید پول داشته باشند، موضوعی که با بهبود روابط تجارتها و انجمنهای علمی محقق خواهد شد.