واردات آب مجازی گامی در راستای کاهش مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین ابراهیمی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در محل دبیرخانه همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب افزود: اگر موفق به خودکفایی در آب یعنی استفاده بهینه از منابع موجود شویم، مهمترین گام را برداشته ایم.

دبیر کمیته علمی همایش الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب با تاکید بر اینکه هیچ دلیلی بر تولید محصولاتی که نیازمند آب زیادی هستند وجود ندارد، اظهار داشت: با ورود آب مجازی که در واقع واردات محصولات پرمصرف و صدور محصولاتی با ارزش ریالی بیشتر و مصرف آب کمتری است، در بخش کشاورزی خودکفا می شویم.

ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر هرکدام از ارگان ها تعریف خاصی از مدیریت منابع آب بسته به وظایف سازمانی خود دارند، افزود: تا زمانی که یک مدل براساس میزان منابع و تقاضا برای آن تعریف نشود، مشکل بحران آب و مدیریت آن وجود دارد.

وی به منظور طراحی یک مدل مناسب برای مدیریت منابع آب در کشور افزود: یک کمیسیون یا کمیته ای متشکل از تمامی ارگان های ذی ربط و فارغ از دغدغه های صنفی مدل واحدی برای مدیریت منابع آب طراحی و در کنار آن ابزار اجرایی قوی نیز تعریف کنند.

استاد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، با اشاره به مصرف بیش از 90 درصد منابع در بخش کشاورزی، تصریح کرد: با استفاده از روشهای نوین آبیاری اعم از سیستم های تحت فشار و سیستم های سطحی مدرن می توانیم راندمان بالای 70 درصد داشته باشیم اما در حال حاضر با وجودی که دولت از دهه 70 به بعد توجه ویژه ای به این امر داشته است هنوز اغلب اراضی به دلایل مختلف از جمله کوچک بودن ، خرده مالکی و حق آب بری تحت پوشش این نوع سیستم آبیاری قرار نگرفته اند.

ابراهیمی اظهار داشت: به نظر می رسد از کل اراضی در چرخه کشاورزی آبی و در مرحله اول توسعه سیستم های آبیاری حدود 2 میلیون هکتار قابلیت تبدیل سیستم را دارند که باید با تسهیل روشهای اجرایی در چرخه سیستم های اداری، بانکی و همچنین ارائه تسهیلات لازم به کشاورزان، سرعت کار را افزایش داد.

دبیر کمیته علمی همایش الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر سیستمهای آبیاری سطحی مدرن مورد توجه و در ردیف تسهیلات بانکی قرار گرفته که این امر باعث تشویق و ترغیب کشاورزان به این کار خواهد شد.