مغایرت پیشنهاددولت با قانون/اکثرمردم تحمل اجرای پرشتاب لایحه را ندارند

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: مجلس با دقت و کارشناسی اجرای هدفمندسازی یارانه ها را طی پنج سال پیش بینی و شیب حرکت را در آغاز راه مشخص کرد.

وی افزود: نمایندگان مجلس همچنین با تعیین کف و سقف، درآمد حاصل از طریق حاملهای انرژی و اصلاح قیمتها را مشخص کردند و دیدگاه مجلس این بود که اگر این گام بخواهد بلندتر از آنچه که در نظر گرفته شده برداشته شود، عامه مردم ظرفیت تحمل نخواهند داشت.

مصباحی مقدم ادامه داد: بنابراین پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از طریق هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 89 هم خلاف قانون و برخلاف تصور نمایندگان مجلس است و باید این موضوع درکمیسیونها مطرح و مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفت: دولت باید رقم 40 هزار میلیارد تومانی را به 20 هزار میلیارد تومان و آنچه که در قانون مصوب مجلس قید شده است کاهش دهد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه اگر نمایندگان با این نظر دولت هم موافقت کنند، نظر شما چیست تصریح کرد: در این صورت این اقدام نمایندگان به این معناست که آنان از آنچه که در ابتدا تصویب کرده اند عدول کرده اند. لذا شک نکنید که نمایندگان مجلس منتخبین مردم هستند و منافع و مصالح ملی را به طور قطع در نظر دارند.

مصباحی مقدم تاکید کرد: پیش بینی من این است که نمایندگان به طور جدی این موضوع را پیگیری خواهند کرد و اجازه عدول از قانون را نمی دهند.