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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۶

طبق اعلام IFFHS/

علی کریمی یازدهمین بازیکن محبوب‌ جهان/ مهدوی کیا بیست و هفتم است

علی کریمی یازدهمین بازیکن محبوب‌ جهان/ مهدوی کیا بیست و هفتم است

سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) فهرست محبوب ترین بازیکنان سال 2009 را اعلام کرد که علی کریمی از ایران در رتبه یازدهم این فهرست قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فهرست که بتازگی بر روی سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) قرار گرفته ، علی کریمی و مهدی مهدوی کیا ، هر دو از تیم استیل آذین در رده های یازدهم و بیست و هفتم محبوب ترین بازیکنان جهان قرار گرفتند.

کارلوس آلبرتو پاوون از "رئال اسپانا"ی شیلی در این نظرسنجی اول است، آردا توران از گالاتاسرای ترکیه در رتبه دوم قرار دارد و محمد ابوتریکه از الاهلی مصر سوم است.

رده بندی 10 بازیکن نخست این فهریت به این شرح است:
1- کارلوس آلبرتو پاوون از "رئال اسپانا" - 182/195 امتیاز
2- آردا توران از گالاتاسرای - 887/91 امتیاز
3- محمد ابوتریکه از الاهلی مصر  - 470/84 امتیاز
4- مایکل زولاکف از المپیاکوس لهستان - 939/53 امتیاز
5- خوان مانوئل وارگاس از فیرناز پرو - 338/44 امتیاز
6- الکساندر مسچینی از اسپارتاک مسکو - 158/39 امتیاز
7- یاسر القحطانی از الهلال عربستان - 499/35 امتیاز
8- لی ژین یو از شاندونگ چین - 140/35 امتیاز
9- آندری آرشاوین از آرسنال - 651/20 امتیاز
10- خوزه فرانسیسکو از کیتو اکوادور - 632/19 امتیاز

علی کریمی و مهدوی کیا با 905/17 و مهدی مهدوی کیا با 429/6 امتیاز به ترتیب در رده های یازدهم و بیست و هفتم قرار گرفتند.

کد مطلب 1026201

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