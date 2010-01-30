علی کریمی یازدهمین بازیکن محبوب‌ جهان/ مهدوی کیا بیست و هفتم است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فهرست که بتازگی بر روی سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال (IFFHS) قرار گرفته ، علی کریمی و مهدی مهدوی کیا ، هر دو از تیم استیل آذین در رده های یازدهم و بیست و هفتم محبوب ترین بازیکنان جهان قرار گرفتند.

کارلوس آلبرتو پاوون از "رئال اسپانا"ی شیلی در این نظرسنجی اول است، آردا توران از گالاتاسرای ترکیه در رتبه دوم قرار دارد و محمد ابوتریکه از الاهلی مصر سوم است.

رده بندی 10 بازیکن نخست این فهریت به این شرح است:

1- کارلوس آلبرتو پاوون از "رئال اسپانا" - 182/195 امتیاز

2- آردا توران از گالاتاسرای - 887/91 امتیاز

3- محمد ابوتریکه از الاهلی مصر - 470/84 امتیاز

4- مایکل زولاکف از المپیاکوس لهستان - 939/53 امتیاز

5- خوان مانوئل وارگاس از فیرناز پرو - 338/44 امتیاز

6- الکساندر مسچینی از اسپارتاک مسکو - 158/39 امتیاز

7- یاسر القحطانی از الهلال عربستان - 499/35 امتیاز

8- لی ژین یو از شاندونگ چین - 140/35 امتیاز

9- آندری آرشاوین از آرسنال - 651/20 امتیاز

10- خوزه فرانسیسکو از کیتو اکوادور - 632/19 امتیاز

علی کریمی و مهدوی کیا با 905/17 و مهدی مهدوی کیا با 429/6 امتیاز به ترتیب در رده های یازدهم و بیست و هفتم قرار گرفتند.