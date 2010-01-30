موسیقی فیلم "آناهیتا" در سه روایت ساخته شد

آهنگساز فیلم آناهیتا ضمن بیان این مطلب در خصوص کم و کیف ساخت موسیقی فیلم "آناهیتا" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : داستان این فیلم در سه بخش درام، علمی و جنایی تعریف می شود و به تبع موسیقی این فیلم هم از این سه بخش پیروی می کند برهمین اساس موسیقی این فلیم به صورت آکوستیک وغیر آکوستیک با رعایت فضاهای وحشت و رعب موجود در فیلم ساخته شد.

ستار اورکی در ادامه افزود : در بخش های درام از موسیقی آکوستیک و در قسمت های تعلیق و معماگونه از موسیقی غیر آکوستیک بهره بردم البته یک بخش مهم فیلم هم بخش روایت علمی بود که به نوعی محور اصلی داستان محسوب می شد به همین دلیل برای ساخت موسیقی این بخش از نوعی موسیقی سمپلی الکترونیک استفاده کردم و پس از گره گشایی نهایی ،زمانی که تیتراژ پایانی فیلم دیده می شود نوعی موسیقی که تداعی کننده فضای دراماتیک ،علمی و جنایی است شنیده می شود.

وی در ادامه به نوع سازبندی موسیقی فیلم "آناهیتا" اشاره کرد و گفت : با توجه به نوع تقسیم بندی موضوعی که در روایت داستان وجود دارد نوع سازبندی برای ساخت موسیقی هم تغییر می کند به این معنا که در بخش درام فیلم که لحظاتی کوتاه از داستان را به خود اختصاص داده از سازهای موسیقی کلاسیک مانند ویلنسل و ویلون آلتواستفاده کردم وبرای قسمت علمی سازهای افکتیو خاص و سمپلیک را به کار بردم و برای ساخت موسیقی جنایی از سازهای موسیقی آکوستیک بهره بردم.

اورکی در پایان به موسیقی دیگر فلیم هایی که در بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر آماده نمایش دارد اشاره کرد و گفت : غیر از "آناهیتا"، فیلم "ناسپاس" به کارگردانی حسن هدایت در بخش مسابقه و فیلم "بیگانگان" ساخته عباس رافعی را در بخش مهمان این دوره از جشنواره آماده نمایش دارم که امیدوارم مورد پسند مخاطب قرار گیرد.