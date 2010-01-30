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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۶

ترکیه در آموزش نظامیان افغان با ناتو همکاری می کند

ترکیه در آموزش نظامیان افغان با ناتو همکاری می کند

پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا ) از آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط نظامیان ترکیه و فعال شدن بیشتر این کشور در اقدامات ناتو در افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، فرماندهی نظامیان آمریکا در اروپا با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب افزود: ارتش ترکیه آموزش نیروهای افغانی در بخش تجهیزات ویژه عملیات در شب و وسایل مرتبط با آن را در کابل آغاز می کند.

بر اساس این بیانیه، هر یک از نیروهای امنیتی افغان که موفق به پشت سر گذاشتن این دوره شود گواهینامه ای را اخذ نموده و مجهز به دوربین های دید در شب و سایر تجهیرات مرتبط با این گونه عملیات ها می شود.

بر اساس این گزارش از ماه نوامبر ( حدودا دو ماه قبل ) ترکیه مسئولیت نیروهای ایساف ( نیروهای بین المللی کمک به امنبت افغانستان ) در کابل را برای شش ماه عهده دار شده است.

این در حالی است که آنکارا با درخواست آمریکا برای اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان مخالفت کرده، اما با اعزام 60 مربی نظامی برای آموزش نظامیان افغانی موافقت کرد.

ترکیه از موافقان طرح مذاکره با اعضای میانه روی طالبان و استفاده از آنها در ساختار سیاسی افغانستان است.

کد مطلب 1026203

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