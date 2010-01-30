به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی روز پنجشنبه و پس از پیروزی تیمش برابر مقاومت سپاسی در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر استعفا کرد اما پس از نشست روز جمعه با حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین تصمیمش را عوض کرد.

استیلی پس از برگزاری این نشست گفت: پس از برتری برابر مقاومت سپاسی به دلیل اینکه فشار روانی زیادی را متحمل شده بودم به رختکن رفتم و از بازیکنان خداحافظی کردم. خستگی من بیشتر به دلیل شکست هفته گذشته برابر استقلال بود که برایم بسیار سنگین بود.

وی ادامه داد: البته می‌خواستم با استعفایم دست هیئت مدیره باشگاه را هم باز بگذارم. اما بعد از اینکه 24 ساعت از این اتفاق گذشت و کمی آرام شدم فهمیدم که می توانستم تصمیم بهتری بگیرم. باشگاه استیل آذین با تلاش و زحمات تمامی دست‌اندرکاران آن از مدیران گرفته تا بازیکنان اکنون در جایگاه خوبی در لیگ برتر ایستاده است.

سرمربی استیل آذین تاکید کرد: در این جلسه حرف‌ها را رودرو زدیم و تمام موارد بررسی شد. در این گفتگوی دو طرفه تمامی سوء تفاهم‌ها برطرف شد و من هم به تمرینات تیم برمی‌گردم. دیگر حرف و حدیث‌هایی که پشت سر تیم بود به پایان رسیده و مدیر عامل و هیئت مدیره و بازیکنان همگی برای کسب سهمیه آسیا تلاش خواهیم کرد.

استیلی با اشاره به جایگاه پنجمی استیل آذین در لیگ برتر اظهار داشت: می‌توانیم دوباره با تلاش بازیکنان و مدیران باشگاه و همچنین حضور مهدی مهدوی‌کیا که به تازگی به خانواده استیل آذین اضافه شده دوباره سکوی سوم را پس بگیریم و فصل آینده یکی از تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باشیم. این امر درسایه همدلی و دوستی در تیم بدست می‌آید.