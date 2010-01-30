42 میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این جلسه که صبح شنبه به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور اعضا در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، مقرر گردید که از محل تسهیلات بنگاههای اقتصادی زود بازده سالجاری 22 میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن و 20 میلیارد تومان نیز به بخش جهاد و کشاورزی استان جهت اجرای اولویت دار و نیمه تمام این بخش ها اختصاص پیدا کند.

سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه در این جلسه با تاکید بر بکار گیری تمامی تلاش و کوشش مدیران جهت فراهم ساختن زمینه های لازم به منظور جذب سرمایه گذاری توسط کارآفرینان و سرمایه گذاران توانمند اظهار داشت: سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در بخش های مختلف منجر به رونق اقتصادی، افزایش تولید و افزایش اشتغال می شود، بنابراین ضروری است که تمامی دستگاهها نهایت تلاش خود را برای جذب و جلب سرمایه گذاری های گسترده و کلان در استان بکار گیرند.

وی تصریح کرد: تمامی اقدامات باید در جهت جذب سرمایه گذاری های داخل و خارج از استان باشد.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: چنانچه سرمایه گذاران در اجرای طرح های خود اطمینان حاصل کنند که پروژه ها و طرحهای اقتصادی شان با روند خوب و مناسبی اجرا و دنبال می شود با انگیزه و رغبت زیادی اقدام به امر سرمایه گذاری در استان خواهند کرد.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: دسترسی به آینده درخشان استان، افزایش شغل و کار برای جوانان، رونق اقتصادی، افزایش تولید، افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی و ... همگی منوط به تلاش بیشتر دستگاه های به منظور جذب گسترده تر سرمایه های بخش خصوصی دارد.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه های اجرایی در برخورد با سرمایه گذاران و کارآفرینان باید رفتاری مناسب همراه با احترام داشته باشند زیرا در صورت عدم همکاری و همراهی با سرمایه گذاران، این عمل منجر به طول انجامیدن و راکد ماندن طرحهای اقتصادی، افزایش قیمت تمام شده تولید و همچنین افزایش نرخ بیکاری و عدم رونق اقتصادی در استان خواهد شد.