550 هزار تن گوجه فرنگی خارج از فصل در بوشهر تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نوذر منفرد صبح شنبه در جلسه سیاست ‌ها و برنامه ‌های بخش کشاورزی در بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل است، افزود: شهرستان های کنگان، دشتی و دیر بیشترین تولید گوجه فرنگی استان را داشته است.

وی اظهار داشت: تولید گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر و هرمزگان نقش بسزایی در تعادل بخش قیمت این نوع صیفی جات در کشور داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه توسعه کشاورزی پایدار در استان باید مبتنی بر دو اصل دانش محوری و برنامه ‌ای انجام شود، گفت: سیاست ‌ها و برنامه ‌های بخش کشاورزی استان در قالب برنامه سال 88 و برنامه پنجم توسعه در این راستا تهیه و تدوین می شود.

منفرد از برنامه های آتی این سازمان اشاره کرد و گفت: توسعه سرمایه‌ گذاری در بخش کشاورزی به کمک تسهیلات بانکی، تعامل و برقراری ارتباط فعال با بانک ‌های عامل به ویژه بانک کشاورزی و تقویت صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان از برنامه ‌های آتی این سازمان در بخش کشاورزی است.

وی اضافه کرد: ارتقا کیفیت صنایع بسته بندی و فرآوری خرمای استان، واگذاری و بهره‌برداری از مجتمع گلخانه ‌ای اهرم در سطح 5.12 هکتار توسط فارغ التحصیلان بیکار بخش کشاورزی، تامین تسهیلات بانکی برای راه‌ اندازی مجتمع‌ های تولیدی گلخانه دشتی و دام چاه خانی دیگر برنامه‌های بخش کشاورزی است.