رکود ساخت و ساز شهرداری بوشهر را با بحران ربرو کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، فضل الله توسلی صبح شنبه در جریان بازدید پارک ساحلی شورا و شغاب در جمع خبرنگاران افزود: حدود 60 تا 70 درصد بودجه درآمدی شهرداری تحت تأثیر ساخت‌ و ساز شهری است و بوشهر به لحاظ شبه جزیره بودنش، بیشترین درآمد را از ساخت ‌و ساز کسب می کند.

وی اظهار داشت: شرایط دشوار مالی پیش روی شهرداری که حاصل از رکود شدید ساخت و ساز و افت قابل توجه منابع درآمدی است، عرصه خدمتگزاری به شهروندان را با دشواری‌ های زیادی مواجه کرده است.

سرپرست شهرداری بوشهر در پاسخ به سئوالی درباره وجود کاستی‌ها و ناهنجاری های متعدد در سطح شهر گفت: ما برای رفاه و کسب خشنودی اهالی شهر اگر بتوانیم حتی کفش شهروندان را نیز واکس می‌ زنیم چرا که وظیفه خود را در شهرداری بوشهر چیزی جز خدمت و کسب رضایت شهروندان عزیز نمی‌دانیم اما چه کنیم که با مشکل مالی روبرو هستیم.

توسلی با بیان اینکه به دنبال اجرای پروژه "شهر دانا" در بوشهر هستیم، از اتصال دو بوستان ساحلی "شورا" و "شغاب" به اینترنت پرسرعت با همت سازمان سازمان اطلاعات و فناوری شهرداری بوشهر در آینده نزدیک خبر داد.

وی اظهار داشت: البته هم اکنون پارک سیادت از طریق اینترنت پرسرعت به شبکه‌های جهانی اینترنت متصل شده و شهروندان می‌توانند به صورت رایگان از آن استفاده کنند و در تلاشیم اینترنت پرسرعت در پارک‌ها و بوستان ‌های بوشهر نیز راه ‌اندازی کنیم.

وی با تاکید بر حضور بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمران شهری بوشهر، افزود: شهرداری بندر بوشهر و شورای اسلامی شهر این امادگی را دارد با سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد پروژه ‌های مختلف در نوار ساحلی و سطح شهر همکاری و حمایت کند.