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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

نعمت اللهی:

رسانه ها فضا را برای برگزاری کنگره آیت‌الله گنخکی در بوشهر آماده کنند

رسانه ها فضا را برای برگزاری کنگره آیت‌الله گنخکی در بوشهر آماده کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: انتظار داریم مطبوعات و رسانه‌ها با اطلاع رسانی صحیح و به موقع در ارتباط با کنگره آیت‌ الله گنخکی، فضای استان بوشهر را برای برگزاری این کنگره آماده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت ‌اللهی صبح یکشنبه در مراسم رونمایی نماد و آرم کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله میرزا احمد دشتی نجفی افزود: رسانه های استان به ویژه مطبوعات مجازی و جراید استان با انعکاس اخبار این کنگره سعی در معرفی این شخصیت بزرگ حوزه ای و دینی کشورمان داشته باشند.

وی اظهار داشت: آیت ‌الله گنخکی از شاگردان آیت ‌الله خویی است که با 90 سال سن با علم و دانش فراوان در کمال زهد و فضیلت در شهر قم زندگی می کند.

مسئول دبیر خانه کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله میرزا احمد دشتی نجفی نیز گفت: در این آرم سعی شده است تلفیقی از نمادهای مذهبی و بومی استان بوشهر استفاده شود، به گونه ‌ای که جلوه ‌های بصری نیز در حد مطلوب و کیفیت مناسبی لحاظ شد.

عبدالله رئیسی افزود: آرم این کنگره توسط گروهی از طراحان زبده و برجسته قم با نظارت دبیرخانه کنگره طراحی و رونمایی شد.

وی اظهار داشت: همچنین وب سایت آیت ‌الله گنخکی به نشانی: www.gankhakI.Ir است که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر راه‌ اندازی شده است.

کد مطلب 1026209

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