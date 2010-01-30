به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی صبح یکشنبه در مراسم رونمایی نماد و آرم کنگره بزرگداشت حضرت آیت الله میرزا احمد دشتی نجفی افزود: رسانه های استان به ویژه مطبوعات مجازی و جراید استان با انعکاس اخبار این کنگره سعی در معرفی این شخصیت بزرگ حوزه ای و دینی کشورمان داشته باشند.
وی اظهار داشت: آیت الله گنخکی از شاگردان آیت الله خویی است که با 90 سال سن با علم و دانش فراوان در کمال زهد و فضیلت در شهر قم زندگی می کند.
مسئول دبیر خانه کنگره ملی بزرگداشت حضرت آیت الله میرزا احمد دشتی نجفی نیز گفت: در این آرم سعی شده است تلفیقی از نمادهای مذهبی و بومی استان بوشهر استفاده شود، به گونه ای که جلوه های بصری نیز در حد مطلوب و کیفیت مناسبی لحاظ شد.
عبدالله رئیسی افزود: آرم این کنگره توسط گروهی از طراحان زبده و برجسته قم با نظارت دبیرخانه کنگره طراحی و رونمایی شد.
وی اظهار داشت: همچنین وب سایت آیت الله گنخکی به نشانی: www.gankhakI.Ir است که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر راه اندازی شده است.
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