مرحله نیمه نهایی چهارمین جشنواره شعر فجر آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر علمی جشنواره فجر با اعلام این خبر گفت: در این دو مرحله تمامی آثار کد گذاری می‌شوند و بدون نام ونشان شاعر، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مرتضی امیری اسفندقه اضافه کرد: پیش از این بنا بود آثار فقط در مرحله نهایی کد گذاری شوند اما با توجه به متن آثار و بنا به تشخیص گروه علمی، آثار در مرحله نیمه نهایی هم کد گذاری شدند تا هیچ موضوعی متن را تحت تاثیر قرار ندهد.

وی با تاکید براینکه آثار تا مرحله نیمه نهایی بالا آمده از جوهره ادبی خوبی برخوردارند گفت: آثاری که به مرحله نهایی راه پیدا نمی‌کنند و در مرحله نیمه نهایی می‌مانند هم از نظر دور نخواهند ماند و برای آنها پرونده‌ای جداگانه تشکیل خواهد شد زیرا نفس رسیدن به مرحله نیمه نهایی قابل تقدیر است و این موضوع حکایتگر این نکته است که این آثار از جوهره ادبی خوبی برخوردارند و نباید نادیده گرفته شوند.

امیری اسفندقه ادامه داد: با نظر مساعد معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمهیدات ویژه‌ای برای تقدیر این افراد اندیشیده شده‌است که از جمله آن می توان به ارسال کتاب و هفته نامه‌های ادبی، دعوت در همایشها و برنامه‌های فرهنگی و حضور در کلاسها و کارگاههای خاص ادبی و دیگر فعالیتهایی که به باربری طبع آن استعدادها کمک کند اشاره کرد.