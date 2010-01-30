اختصاص اعتبار مورد نیاز وزارت بهداشت برای وام شهریه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرحناز ترکستانی در نشست خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیران این حوزه در وزارت بهداشت در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اعتبار وام شهریه دانشجویان علوم پزشکی افزود: ما این موضوع را پیگیری کرده ایم که به نظر می رسد تا پایان سال این اعتبار اختصاص یابد.

دکتر فرهاد جعفری رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت نیز در پاسخ به مهر یادآور شد: با آخرین پیگیری هایی که صورت گرفته مقرر شده است از محل اعتبارات سایر بخشها از سوی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری این اعتبار تامین شود.

وی اضافه کرد: سهم وزارت بهداشت از اعتبار وام شهریه 725 میلیون تومان است که برای توزیع وام شهریه برای کلیه دانشجویان روزانه شهریه ای و شبانه و شعب بین الملل درنظر گرفته شده و پاسخگوی نیاز آنها نیست.

جعفری خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته قرار شده سقف وام شهریه برای وزارت بهداشت افزایش یابد و هر زمان موافقت نامه مبادله شود به درخواست های دانشجویان رسیدگی می شود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: دلیل اصلی کاهش اعتبار وام شهریه در سال 88 این بوده است که اعتبار کلی کاهش یافته بود و همچنین تنها تعداد دانشجویان درنظر گرفته شده بود و میانگین شهریه پرداختی مدنظر قرار نداشت. در حالی که دانشجویان علوم پزشکی شهریه های بالایی در دوره تخصصی دندانپزشکی می پردازند.