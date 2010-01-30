50 هزار واحد مسکونی از 12 بهمن تا پایان سال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، علی نیکزاد شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در حاشیه سفر به شهرستان سیرجان از افتتاح و بهره برداری از 50 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور با شروع دهه فجر در کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

وی همچنین از حذف مجری ذیصلاح در طرحهای مسکن زیرپنج طبقه خبر داد و گفت: حذف مجری ذیصلاح به معنی کنار گذاشتن نظام مهندسی نیست ولی چون مشکلات عدیده ای را در پروژه های مسکن ایجاد کرده بود کنار گذاشته شد.

وی افزود: برای ساختمانهای بالای هفت طبقه نیاز هست که کمک گرفته شود چرا که پروژه های بلند طبقه سازی نیاز به حضور متخصص فنی در کنار پروژه احساس می شود.

وی در خصوص نتایج سفر به شهرستانهای سیرجان و بردسیر گفت: تصمیماتی در این سفر گرفته شد از جمله تزریق دو میلیارد تومان از وزارت مسکن و شهرسازی و دو میلیارد تومان از استانداری کرمان برای تامین آب و برق منطقه نجف شهر سیرجان که با اجرای این طرح تا در شب عید مشکل آب و برق مردم حل شود.

وی از کمک 100 میلیون تومانی وزارت مسکن برای ساخت دو مسجد در سیرجان خبر داد گفت: برای ساخت مدرسه و واحدهای بهداشتی نیز با دستگاه های متولی هماهنگی می شود تا از زمین رایگان استفاده کنند.

وی افزود: در بردسیر منطقه ای با نام شهرک وحدت سالهاست که در اثر واگذاری زمین توسط اشخاص حقیقی با شرایط نامطلوب معضلی برای شهر بردسیر شده است که با کمک 500 میلیون تومانی وزارت مسکن شهرداری بردسیرو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این شهرک را بهسازی می کنند.

وی افزود: مجموعه 62 هکتاری مسکن مهر بردسیر به دلیل نپرداختن حق آماده سازی زمین از سوی مردم مشلات زیادی را پیش روی همه گذاشته بود و در صورتی که این حق آماده سازی که برای مسکن مهر دو میلیون تومان است که اگر پرداخت نشود گره بزرگی می شود.

نیکزاد یادآورشد: وزارت مسکن کل پول واحدهای اجاره به شرط تملیک را در بردسیر می پردازیم و پیمانکار قول داده است تا سه ماه آینده این پروژه تکمیل و به مردم تحویل داده می شود اما تاکید می کنیم برای ادامه طرح مسکن مهر شهرداری بردسیر باید از زمینهای داخل شهر استفاده کند تا از رشد بی رویه شهر جلوگیری شود.

وی حرکت پروژه مسکن مهر در کشور را جهشی دانست و گفت: از یک میلیون و 200هزار واحد شهری و روستایی 375هزار واحد در مرحله فوندانسیون است و ما در روستاها مشکلی برای پرداخت تسهیلات نداریم و به ازاء هر واحد هفت میلیون تومان وام داده می شود در شهرها هم برای واحدهای غیرصنعتی 15 میلیون تومان و برای واحدهای صنعتی نیز به میزان نیاز تسهیلات پرداخت می شود و می توان گفت امروز هیچ فرد بدون خانه ای نیست که نتواند از تسهیلات مسکن استفاده کند و تسهیلات ما نیاز به ضامن ندارد.

وی افزود: بیش از 50 درصد واجدان شرایط مسکن مهر در کرمان تسهیلات دریافت کرده و فوندانسیون ریخته اند و ما از دستگاه های تاسیساتی و شهرداری خواسته ایم نهایت همکاری را با مردم انجام دهند.

وی اضافه کرد: در جلسه ای که چندی پیش با استاندار کرمان داشتیم مساعدتهای لازم برای همکاری بیشتر در این بحث انجام شده و روند مسکن مهر مطلوب عنوان شده است.

وی یادآور شد: یک میلیون و 200 واحد شهری و روستایی که در کارگاه بزرگ ایران ساخته می شود برای 375 هزار واحد فوندانسیون ریخته شده و دو هزار میلیارد تومان اعتبار در شهر و روستاها به عنوان تسهیلات پرداخت شده است.

وی همچنین از واگذاری زمینهای مسکن و شهرسازی استان برای طرح مسکن مهر استقبال کرد و گفت: همین جا اعلام می کنم هرجا خواستند کمربند سبز ایجاد کنند می توانند از زمینهای مسکن و شهرسازی استفاده کنند.