خیرین 65 میلیارد ریال به دانشگاه پیام نور کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری صبح شنبه در نشست خیرین دانشگاه ساز پیام نور گفت: فعالیت خیرین دانشگاه ساز ماندگار و پایدار است چرا که در مسیر انسان سازی قدم بر می دارد.

وی افزود: خیرین دانشگاه ساز تاکنون نزدیک به 65 میلیارد ریال و 243 هکتار زمین در سراسر کشور به دانشگاه پیام نور بخشیده اند همچنین در ساخت 70 مجموعه ورزشی و آموزشی به مجموعه پیام نور یاری رسانده اند و 80 مورد وسیله حمل و نقل برای این دانشگاه مهیا کرده اند.

رئیس دانشگاه پیام نور گفت: با کمک خیرین تعداد واحدهای دانشگاه پیام نور که در ابتدای دولت نهم 250 واحد بود، امروز به 506 واحد افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: دانشگاه پیام نور هم اکنون دارای 22 مرکز بین‌المللی در کشورهای مختلف است و در 70 کشور دنیا دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه هستند که عمدتا فارسی زبانان خارج از کشور را شامل می شوند.

زیاری افزود: 70 درصد دانشجویان ما بومی هستند و از خوابگاه استفاده نمی کنند و خودشان هزینه های تحصیلشان را می پردازند از این رو دانشگاه پیام نور در مجموع هزینه های کمی را برای وزارت علوم در بر داشته است.

سرپرست دانشگاه پیام نور تاکید کرد: همچنین سرویس ایاب و ذهاب، تغذیه و سایر امکاناتی که در دانشگاه های دیگر وجود دارد، در دانشگاه پیام نور مورد استفاده دانشجویان قرار نمی گیرد.