7 معیار رد صلاحیت بعثیها در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، بر این اساس هیئت بازخواست و عدالت نیز با توجه به بندهای موجود در قانون مورد توافق تمام گروه های عراقی عمل کرده و نامزدهایی را که هرگونه وابستگی دور و نزدیک به بعثی ها داشته باشند، فاقد صلاحیت تشخیص می دهد.

7 معیار قانون هیئت بازخواست و عدالت به شرح زیر است:

1) تمامی تایید کنندگان و همراهی کنندگان عناصر حزب منحله بعث، اعضای عامل، اعضای یگان، اعضای دفتر، اعضای شعبه، اعضای فرماندهی مرکزی و اعضای فرماندهی قومی که در ارتباط با حزب بعث بوده و یا هستند از حضور در انتخابات منع می شوند.

2) تمامی اعضا و عناصر حزب بعث با هر درجه ای باید از سمت پیشین خود استعفا داده و ارتباط خود را به طور کامل با حزب بعث قطع کنند.

3) کسانی که پیش از این عضو عناصر فداییان صدام بوده اند، حتی در صورت قطع ارتباط خود با رژیم بعث از شرکت در هر گونه فعالیت دولتی و برخورداری از خدمات اجتماعی محروم خواهند بود.

4) افرادی که در رژیم بعث سابق فاقد هرگونه درجه ای بوده اند، می توانند همچنان به فعالیت خود در دوایر دولتی ادامه دهند.

5)عناصر بعثی هرگز اجازه ورود به نهادهای سه گانه عراق (ریاست جمهوری، پارلمان و نخست وزیری)، دستگاه قضا، وزارتخانه ها و دستگاه های امنیتی را ندارند.

6) عناصر بعثی که پس از موعد جنگ علیه عراق (مارس 2003) از کشورهای دیگر پناهندگی (سیاسی و ...) اخذ کرده اند، از حضور در نهادهای دولتی و استفاده از خدامت اجتماعی محروم هستند.

7) عناصری از حزب منحله بعث که دست داشتن آنها در جنایات ضد بشری علیه ملت عراق به اثبات رسیده، حتی در صورت اعلام پشیمانی جایی در عراق جدید ندارند و از شمول مفاد قانونی فوق خارج هستند.