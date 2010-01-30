محمد علی حسین‌نژاد تهیه‌کننده "طهران، تهران" به خبرنگار مهر گفت: مراحل فنی فیلم تمام شده و "طهران، تهران" برای نمایش مشکلی ندارد، بعد از ظهر امروز هیئت داوران نسخه کامل را می‌بینند. اولین نمایش آن هم در سینمای رسانه‌ها است .قطعا این نخستین مواجه با منتقدان برای من جالب است.

وی ادامه داد: نتیجه کار برای من راضی‌کننده است ، به آنچه در نظر داشته‌ایم، رسیده‌ایم. فیلم در عین حال که ارزش‌های سینمایی و هنری دارد، داستان و فضایی جذاب برای مخاطب می‌سازد.

اپیزودهای "تهران: سیم آخر" به کارگردانی مهدی کرم‌پور و "تهران روزهای آشنایی" به کارگردانی داریوش مهرجویی در قالب فیلم سینمایی "طهران، تهران" روی پرده می‌روند.