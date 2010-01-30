مشکلات کارگران موقت نیازمند رسیدگی است

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر اکثریت جوانان به صورت کارگران موقت در شرکتها و کارخانجات بکارگیری می شوند.

وی افزود: اغلب این افراد پس از چند سال خدمت به دلایل مختلف از شرکتها اخراج می شوند و بیکاری برای این قشر از جامعه که اغلب صاحب زن و فرزندانی نیز هستند مشکلات بسیاری را به وجود می آورد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: افراد فوق که به دلایل مختلف از کار بیکار می شوند اغلب به دلیل بالا بودن سن، بکارگیری مجدد آنها نیز با مشکلات عدیده ای مواجه می شود.

اکبریان بیان داشت: از همین رو جای سئوال است که چه کسی بایستی در جامعه پاسخگوی امنیت شغلی این کارگران زحمتکش باشد و چرا وزرات کار به مسئولیت خود در خصوص تنظیم روابط کارگر و کارفرما به درستی عمل نمی کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در هر شرکت و کارخانه ای این قراردادها به صورت سلیقه ای انجام می شود و باید در صورت وجود خلاهای قانونی در این خصوص دولت لایحه ای را برای اصلاح به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم کرج در مجلس گفت: در خصوص مسائل فوق تذکر کتبی را از طریق هیئت رئیسه مجلس به وزیر کار و امور اجتماعی ارائه کرده است.