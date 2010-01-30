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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۰

عبدالرحمان العطیه:

شورای امنیت مسئولیت خود در قبال تهدید اسرائیل علیه لبنان را بپذیرد

شورای امنیت مسئولیت خود در قبال تهدید اسرائیل علیه لبنان را بپذیرد

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای از شورای امنیت خواست که در قبال تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان مسئول باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، عبدالرحمان العطیه در بیانیه ای از جامعه بین الملل به ویژه شورای امنیت خواست که مسئولیت های خویش را در قبال تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان بر عهده بگیرد.

وی مخالفت کامل خود را با تهدیدهای آشکار رژیم صهیونیستی علیه لبنان اعلام و تصریح کرد: این تهدیدات بیانگر نیات تجاوزکارانه اسرائیل در قبال ثبات لبنان است.

عطیه در ادامه با دولت و ملت لبنان در مقابله با تحریکات رژیم صهیونیستی ابراز همبستگی کرد.

دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس خاطرنشان کرد: این تهدیدات بیانگر عدم تمایل اسرائیل به صلح است و اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی آن در اراضی اشغالی فلسطین از جمله تشدید محاصره غزه و یهودی سازی قدس همگی نقض آشکار قوانین بین الملل به شمار می روند.

کد مطلب 1026225

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