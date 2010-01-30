دانشجویان تا سقف 20 میلیون ریال قسطی سفر کنند / تهیه شناسنامه سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرحناز ترکستانی صبح شنبه در نشست خبری معاونت فرهنگی و دانشجویی و مدیران این حوزه در وزارت بهداشت افزود: بر اساس این تفاهم نامه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تسهیلاتی را در اختیار دانشجویان علوم پزشکی قرار می دهد. این تفاهم نامه 7 ماده دارد که بر اساس آیین نامه اجرایی که در آینده تدوین می شود تسهیلات مشخصی به دانشجویان اختصاص می یابد.

ارائه تسهیلات گردشگری به دانشجویان علوم پزشکی

وی یادآور شد: تاسیس خانه های ایرانگردی، تبیین استانداردهای گردشگری دانشجویان و لیدرهای گردشگری، ارائه تسهیلات ویژه برای توسعه گردشگری علمی، فراهم سازی امکان بازدید رایگان از موزه، تامین سفر اقساطی برای دانشجویان علوم پزشکی تا سقف 20 میلیون ریال، امکان اسکان دانشجویان علوم پزشکی در هتلها و امکان سیاحتی طرف قرارداد با سازمان، تامین کتاب های تخصصی گردشگری و همایش سالانه گردشگری دانشجویان از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزیر بهداشت اضافه کرد: اولین همایش سالانه گردشگری دانشجویان علوم پزشکی در اسفندماه برگزار می شود. برگزاری کارگاه های صنایع دستی و اهدای صنایع دستی به برندگان مسابقات فرهنگی و هنری از دیگر بخشهای این تفاهم نامه است.

وی با اشاره به فعالیت ها و سیاست های کلی برنامه ریزی در حوزه های فرهنگی، دانشجویی، رفاهی و فوق برنامه گفت: ما مجموعه ای از فعالیت ها را به عنوان وظیفه پرکردن سالم اوقات فراغت دانشجویان گروه پزشکی را طراحی کرده ایم که این مجموعه شامل مطالعه و طراحی و سیاستگذاری اشاعه فرهنگ قرآنی در دانشگاهها، تقویت ورزش، مشاوره های دانشجویی و تهیه شناسنامه سلامت جسم و روان دانشجویان است.

ارائه شناسنامه سلامت به دانشجویان در دهه فجر

ترکستانی اضافه کرد: مشاوره های سلامت جسم و روان در چند دانشگاه به صورت آزمایشی برگزار شده و شناسنامه سلامت در دهه فجر ارائه می شود.

وی با اشاره به برنامه های معاونت فرهنگی و دانشجویی برای احیای فرهنگ ایثار و شهادت از اعزام کاروان راهیان نور در بهمن ماه 88 خبر داد و گفت: این کاروانها دانشجویی خواهد بود و در حوزه آموزش نیز برای اعضای هیئت علمی طرح هجرت اجرا می شود.

برپایی یادمان شهدا در دانشگاهها

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزیر بهداشت افزود: برپایی یادمان شهدا نیز که برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز برگزار شده بود در دانشگاههای علوم پزشکی دیگر نیز پیگیری شده است و از طریق کانون های قرآن و عترت نیز فرهنگ ایثار و شهادت را ترویج می کنیم.

برگزاری نشست های آزاد اندیشی در وزارت بهداشت

وی در خصوص برگزاری نشست های آزاد اندیشی در وزارت بهداشت گفت: این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده و پس از اینکه آیین نامه این نشست ها از سوی وزارت علوم تدوین شده و به ما ابلاغ شود آن را اجرا می کنیم.

ترکستانی به دیدار با تشکل های دانشجویی علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: در دیدار با تشکلهای دانشجویی نیز توصیه شده است که نشست های آزاداندیشی در دانشگاهها برگزار شود و طرح هایی هم برای موضوع داده شده است.

در این نشست علی زینی وند مسئول امور رفاهی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در خصوص پوشش خوابگاهی یادآور شد: پوشش خوابگاهی به صورت 80 تا 100 درصد اعمال می شود و سعی شده است کلیه دانشجویان دختر در خوابگاه مستقر شوند و دانشجویان پسر نیز در صورت نبود خوابگاه از وام های ودیعه مسکن استفاده کنند.

مسئول امور رفاهی معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت یادآور شد: 50 درصد دانشجویان از تسهیلات خوابگاه استفاده می کنند و در خصوص خوابگاههای خودگران نیز با توجه به محدود بودن تعداد این خوابگاهها در حوزه علوم پزشکی، هماهنگی های لازم برای نظارت بر آنها در استانها انجام شده است.

در بخش دیگری از این نشست سیدمحسن رحیمی مدیرکل تربیت بدنی معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت نیز با اشاره به برنامه های ورزشی برای دانشجویان علوم پزشکی گفت: برنامه های ورزشی در حوزه قهرمانی و همگانی برنامه ریزی شده است و در بخش قهرمانی دانشجویان دختر در 8 رشته و دانشجویان پسر در 10 رشته سالانه در المپیادهای ورزشی در مردادماه شرکت می کنند.

وی اضافه کرد: در بخش همگانی توصیه اصلی در توسعه ورزش در درون خوابگاهها و دسترسی سریع دانشجویان به تجهیزات ورزشی است. در این مسیر اکنون 20 دانشگاه علوم پزشکی دارای جاده سلامتی هستند و به آنها اعلام شده است که در صورت ساخت جاده سلامتی 50 درصد هزینه از سوی وزارت بهداشت تامین می شود.

رحیمی یادآور شد: سرانه ورزشی دانشجویان علوم پزشکی در بخش سرپوشیده 0.7 است که در مقایسه با ایده آل کشوری که یک مترمربع است فاصله دارد. در بخش سرانه فضای باز نیز سرانه علوم پزشکی 1.2 مترمربع است که با ایده آل کشوری که چهار مترمربع است فاصله دارد.

وی مهمترین مشکل در بودجه ورزشی دانشجویان علوم پزشکی را بودجه کلی دانست و گفت: ما به مجلس پیشنهاد کرده ایم که بودجه های حوزه های فرهنگی، دانشجویی، ورزشی و سایر بخشها جداگانه تعریف شود.