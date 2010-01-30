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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

حمله موشکی آمریکا به پاکستان 5 کشته برجا گذاشت

حمله موشکی آمریکا به پاکستان 5 کشته برجا گذاشت

بر اثر حمله موشکی آمریکا به مناطق قبیله نشین پاکستان در مرز با افغانستان دستکم پنج نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، دولت آمریکا امروز شنبه با شلیک سه موشک به وزیرستان شمالی جان پنج شبه نظامی را گرفت.

بر اساس این گزارش آمریکا با شلیک سه موشک پایگاه شبه نظامیان به رهبری حقانی را مورد هدف قرار داده بود. حقانی گروهی مستقل و در ارتباط نزدیک با طالبان است که در افغانستان و پاکستان فعالیت می کند.

همچنین مقامات پاکستانی از احتمال افزایش آمار تلفات در نتیجه حمله موشکی آمریکا خبر داده اند.

خاطرنشان می شود که ارتش آمریکا پس از حمله تروریستی به یک مقر سازمان سیا در ولایت خوست افغانستان به حملات خود در خاک پاکستان شدت بخشیده است.

این در حالی است که مقامهای دولت پاکستان بارها با محکوم کردن این اقدام آمریکا، آن را نقض حاکمیت ملی خود دانسته و خواستار پایان این اقدام شده اند.

کد مطلب 1026227

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