پرونده های قاچاق کالا در خراسان جنوبی 65درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی حمیدی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، تعداد پرونده های کالای قاچاق تشکیل شده در استان طی این مدت را 996 فقره عنوان کرد و گفت: ارزش این پرونده ها 14 هزار و 685میلیون ریال می باشد.

وی اضافه کرد: پرونده های متشکله قاچاق کالا در گمرکات استان طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 65 درصد کاهش و از لحاظ ارزش 28 درصد افزایش داشته است.

حمیدی با اشاره به اینکه 17 درصد تعداد پرونده های متشکله قاچاق کالا اعلام جرمی (ارزش کالاهای پرونده بیش از 10 میلیون ریال) می باشد، افزود: ارزش این تعداد پرونده 10 هزار و 862 میلیون ریال می باشد.

وی انواع پارچه، البسه، برنج، شمش نقره، خودرو و لوازم جانبی آن، گوشی تلفن رومیزی و تلفن همراه و گوسفند زنده را از جمله کالاهای عمده قاچاق وارداتی طی این مدت برشمرد.

به گفته وی تعداد پرونده های قاچاق صادراتی چهار فقره بوده که اقلام کالایی شامل پیاز زعفران می باشد.

حمیدی عنوان کرد: بالغ بر 64 درصد تعداد پرونده های متشکله قاچاق کالا از طریق مراجع قضایی رفع ظن و کالاهای آن استرداد شده است.

وی تعداد متهمین پرونده های متشکله قاچاق کالا طی این مدت را یک هزار و 186 نفر برشمرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل که دو هزار و 806 نفر بوده، 58 درصد کاهش داشته است.

حمیدی با اشاره به اینکه تعداد پرونده های متشکله قاچاق کالا از سال 1383 تا سال جاری روند نزولی داشته است، تصریح کرد: این در حالی است که این تعداد از 13 هزار و 36 فقره در سال 83 به حدود یک هزار فقره کاهش یافته است.

معاون اداری مالی گمرکات خراسان جنوبی یادآور شد: نوع کالاهای قاچاق با توجه به استقبال بازار داخلی از سال 1382 تاکنون دچار تغییراتی شده به طوریکه عمده کالاهای قاچاق وارداتی در این سال بیشتر انواع ظروف، برنج و انواع لوازم صوتی بوده، اما در حال حاضر کالاهای عمده قاچاق وارداتی شامل پارچه، انواع البسه و گوشی تلفن همراه است.