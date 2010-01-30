امر‌الله زند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به مطلب فوق گفت: هم‌اکنون حدود یک هزار و 450 نفر کارشناس در بخش کشاورزی قم وجود دارد که از این تعداد 500 نفر در این بخش جویای کار هستند.



وی با تأکید بر ضرورت به کارگیری فارغ‌التحصیلان این رشته در بخش کشاورزی افزود: ایجاد اشتغال تخصصی فارغ‌التحصیلان جویای کار در بخش کشاورزی مستلزم بستر‌سازی لازم و نیز همیاری و مساعدت همه مسئولان استانی است.



وی اضافه کرد: استفاده از توان علمی و اجرایی کارشناسان در بخش کشاورزی قم موجب اصلاح و کیفی‌سازی امور مربوط به کشاورزی و افزایش بهره‌وری در این بخش می‌شود.



زند همچنین با بیان اینکه ایجاد شغل و ارائه آموزشهای مناسب مهمترین نیاز فعلی فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی قم است، بیان داشت: در حال حاضر بیش از 450 نفر از کارشناسان کشاورزی قم در بخش خصوصی مشغول به کار هستند که بالغ بر 200 نفر از این افراد با مساعدت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان از جمله جهاد کشاورزی، شغل پیدا کرده‌اند.



رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قم با اشاره به فعالیت حدود 400 نفر از کارشناسان بخش کشاورزی قم در مشاغل دولتی گفت: ما امسال توانسته‌ایم طرح کارورزی را برای 250 نفر از کارشناسان جویای کار به مدت یکسال به مرحله اجرا در آوریم تا این افراد بتوانند به خوبی با محیط کار و شرایط آن آشنا شوند.