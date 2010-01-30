مراجعان به مراکز درمانی آذربایجان شرقی رایگان ویزیت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمدعلی خلیلی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همزمان با گرامیداشت 12 بهمن سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به کشور اسلامی از تمام مراجعان سرپایی به مراکز آموزشی و درمانی، شبکه‌های بهداشت و درمان و کلینیک‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز حق فرانشیز ویزیت دریافت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه حضرت امام خمینی(ره) حق حیات بر گردن همه ما دارند، تصریح کرد: مراکز آموزشی و درمانی کودکان، سینا، نیکوکاری، الزهراء، اسدآبادی، رازی، علوی، طالقانی، شهدا، شهید مدنی، امام رضا(ع)، بابا باغی، کلینیک‌های شیخ‌الرئیس، نور، آتیه، طوبی، بزرگمهر، پردیس، آزادی، قائم و آبان تبریز خدمات رایگان به مراجعان سرپایی خواهند داد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار داشت: خدمات مشابهی در مراکز وابسته به شبکه‌‌های بهداشت ‌و درمان هشترود، سراب، میانه، مراغه، بستان‌آباد، هریس، شبستر، اهر، مرند، بناب، کلیبر، ملکان، آذرشهر، جلفا، اسکو، چاراویماق، ورزقان، عجب شیر نیز ارائه خواهد شد.

خلیلی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تشکیل یک ستاد اصلی و 50 ستاد فرعی ویژه گرامیداشت ایام‌ دهه فجر، فعالیت‌های خود را در راستای بزرگداشت این ایام الهی آغاز کرده است.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در طول ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، 25 پروژه بزرگ عمرانی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شهرهای آذربایجان شرقی به بهره‌برداری خواهد رسید.