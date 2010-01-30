مدودف به زادگاه چخوف رفت

به گزارش خبرنگار مهر از رویترز این نویسنده و نمایشنامه نویس بزرگ،سبک نوشتاری فاقد احساسات سطحی و همراه با تاکید روی جزییات موقعیت های انسانی را در ادبیات غنی روسیه دهه های پایانی قرن نوزدهم ایجاد کرد .



به مناسبت یکصدو پنجاهمین سالگرد تولد چخوف ،دمیتری مدودوف رییس جمهور روسیه دیروز به شهر تاگان روگ زادگاه چخوف واقع در جنوب روسیه سفر کرد ودر یک سخنرانی داستان‌های کوتاه و نمایشنامه های این پزشک و نویسنده نامدار را جاودانی خواند.



مدودف در ادامه افزود: ما هنوز هم می‌توانیم از مضامین آثار چخوف نکات تازه‌ای را بیاموزیم و از نگاه جهانی او لذت ببریم.بسیاری از نویسندگان بزرگ جهان ،رویکرد او در داستان پردازی و نمایشنامه نویسی را منبع الهام خود قرار داده اند.از آن جمله می توان به ویرجینیا وولف و جیمز جویس اشاره کرد.



داستان های کوتاه چخوف در سرزمین مادری اش محبوبیت فراوان دارند و نمایشنامه‌هایش بار‌ها در سراسر جهان روی صحنه رفته‌اند.تام استاپرد نمایشنامه نویس انگلیسی و دیوید ممت فیلمنامه نویس آمریکایی همواره خود را مدیون جهان داستانی چخوف دانسته‌اند.



از نکات جذاب و مولفه‌های آشکار آثار چخوف می توان به شخصیت پردازی ظریف و شناخت کامل تناقض های ذهنی و روحی زنان اشاره کرد.پیتر اشتاین فیلمساز آلمانی که در مراسم سالگرد تولد چخوف حضور داشت تاثیر چخوف بر تئاتر مدرن را با تاثیر شکسپیر بر تراژدی یونانی مقایسه کرد.



همزمان با سالگرد تولد چخوف نمایش نامه "باغ آلبالو" آخرین اثر او در تئاترهای پکن و نیویورک از دیروز روی صحنه رفته است.



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