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۱۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۴

اسکندری:

پیروی از فرامین رهبری بهترین قدردانی از دهه فجر است

پیروی از فرامین رهبری بهترین قدردانی از دهه فجر است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: در شرایط کنونی پیروی از فرامین مقام معظم رهبری بهترین قدردانی از دهه فجر است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام عباس اسکندری در جمع نمازگزاران روستای سیرو با اشاره به فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، به تشریح فعالیت⁮های انجام شده برای پیروزی انقلاب اسلامی و هوشیاری و شجاعت امام خمینی(ره) پرداخت و گفت: باید قدر انقلاب و نظام اسلامی را بدانیم و از این نعمتی که خداوند به ما عطا کرده است ناسپاسی نکنیم.

حجت⁮الاسلام اسکندری تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی از همه امکانات و تجهیزات خود استفاده می⁮کنند، پیروی از فرامین مقام معظم رهبری بهترین قدردانی از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: خوشبختانه مردم انقلابی ما بصیر و هوشیار هستند و مطمئنا در برابر هجمه⁮های فرهنگی دشمنان پایداری می⁮کنند.

روحانی در روستا به منزله داشتن چراغ در منزل است

وی در ادامه به مزایای حضور روحانی مستقر در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: حضور روحانی در روستا به منزله داشتن چراغ در منزل است و اگر در روستایی عالم دینی وجود نداشته باشد، مثل این است که مردم آن روستا در خانه تاریکی زندگی می⁮کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با ذکر احادیثی از ائمه اطهار(ع) پیرامون ضرورت توجه به برپایی نماز جماعت در مساجد، اضافه کرد: حضور گسترده مردم در برنامه⁮های عبادی و فرهنگی مساجد تضمین کننده پیشرفت و آبادی روستاهاست.

کد مطلب 1026233

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