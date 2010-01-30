پیروی از فرامین رهبری بهترین قدردانی از دهه فجر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام عباس اسکندری در جمع نمازگزاران روستای سیرو با اشاره به فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، به تشریح فعالیت⁮های انجام شده برای پیروزی انقلاب اسلامی و هوشیاری و شجاعت امام خمینی(ره) پرداخت و گفت: باید قدر انقلاب و نظام اسلامی را بدانیم و از این نعمتی که خداوند به ما عطا کرده است ناسپاسی نکنیم.



حجت⁮الاسلام اسکندری تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی از همه امکانات و تجهیزات خود استفاده می⁮کنند، پیروی از فرامین مقام معظم رهبری بهترین قدردانی از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی است.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: خوشبختانه مردم انقلابی ما بصیر و هوشیار هستند و مطمئنا در برابر هجمه⁮های فرهنگی دشمنان پایداری می⁮کنند.



روحانی در روستا به منزله داشتن چراغ در منزل است



وی در ادامه به مزایای حضور روحانی مستقر در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: حضور روحانی در روستا به منزله داشتن چراغ در منزل است و اگر در روستایی عالم دینی وجود نداشته باشد، مثل این است که مردم آن روستا در خانه تاریکی زندگی می⁮کنند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با ذکر احادیثی از ائمه اطهار(ع) پیرامون ضرورت توجه به برپایی نماز جماعت در مساجد، اضافه کرد: حضور گسترده مردم در برنامه⁮های عبادی و فرهنگی مساجد تضمین کننده پیشرفت و آبادی روستاهاست.

