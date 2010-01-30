پیروی از فرامین رهبری بهترین قدردانی از دهه فجر است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری در جمع نمازگزاران روستای سیرو با اشاره به فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، به تشریح فعالیتهای انجام شده برای پیروزی انقلاب اسلامی و هوشیاری و شجاعت امام خمینی(ره) پرداخت و گفت: باید قدر انقلاب و نظام اسلامی را بدانیم و از این نعمتی که خداوند به ما عطا کرده است ناسپاسی نکنیم.
حجتالاسلام اسکندری تصریح کرد: در شرایط کنونی که دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی از همه امکانات و تجهیزات خود استفاده میکنند، پیروی از فرامین مقام معظم رهبری بهترین قدردانی از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی است.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: خوشبختانه مردم انقلابی ما بصیر و هوشیار هستند و مطمئنا در برابر هجمههای فرهنگی دشمنان پایداری میکنند.
روحانی در روستا به منزله داشتن چراغ در منزل است
وی در ادامه به مزایای حضور روحانی مستقر در روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: حضور روحانی در روستا به منزله داشتن چراغ در منزل است و اگر در روستایی عالم دینی وجود نداشته باشد، مثل این است که مردم آن روستا در خانه تاریکی زندگی میکنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم با ذکر احادیثی از ائمه اطهار(ع) پیرامون ضرورت توجه به برپایی نماز جماعت در مساجد، اضافه کرد: حضور گسترده مردم در برنامههای عبادی و فرهنگی مساجد تضمین کننده پیشرفت و آبادی روستاهاست.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: در شرایط کنونی پیروی از فرامین مقام معظم رهبری بهترین قدردانی از دهه فجر است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری در جمع نمازگزاران روستای سیرو با اشاره به فرارسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی، به تشریح فعالیتهای انجام شده برای پیروزی انقلاب اسلامی و هوشیاری و شجاعت امام خمینی(ره) پرداخت و گفت: باید قدر انقلاب و نظام اسلامی را بدانیم و از این نعمتی که خداوند به ما عطا کرده است ناسپاسی نکنیم.
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