کشف رابطه ژنتیکی2رقیب دموکرات وجمهوریخواه/ بردپیت دایی زاده اوباما!

به گزارش خبرگزاری مهر، آزمایشهای دی ان ای که از اواخر دهه 1970 تا کنون مورد استفاده قرار می گیرند نشان می دهد که با وجود فاصله های طولانی همه انسانها به گونه ای با یکدیگر فامیل به شمار می روند زیرا انسانها از یک نسل هستند.

تستهای دی ان ای که اکنون به دقت 100 درصدی دست یافته اند قادرند اقوام بیولوژیکی افراد مختلف را با کمک وراثت ژنتیکی از پدر و مادر تعیین کنند. به همین دلیل زمانی که ارتباط فامیلی میان افراد مشهور از این طریق کشف می شود نباید چندان شگفت زده شد. یکی از نمونه های نتایج این تستها رابطه فامیلی هیلاری کلینتون با یکی از گویندگان شبکه خبری ای بی سی است اما جالب ترین این نتایج می تواند کشف رابطه فامیلی باراک اوباما رئیس جمهور دمکرات آمریکا با سناتور جمهوری خواه اسکات براون باشد.

انتخاب براون جمهوری خواه طی روزهای گذشته جنجالهای فراوانی را در پی داشته است و اکنون تستهای دی ان ای نشان می دهند وی دهمین خاله زاده اوباما به شمار می رود. کریس چایلد از "انجمن نسبی انگلستان" در این باره می گوید: بخشی از تبار اوباما در دسته بندی جدید توسط تستهای دی ان ای به تایید رسیده است و نشان می دهد در گذشته ها مادر اوباما و براون هر دو از میراث ژنتیکی یک نسل به نام ریچارد سینگلتری بهره برده اند.

در عین حال تحقیقات نشان داده است براون از نظر میراث ژنتیکی از اقوام 6 رئیس جمهور جمهوری خواه دیگر آمریکا، بوش، نیکسون، کولیج، هوور، و هایز به شمار می رود و در عین حال اوباما نیز از همین منظر از اقوام ژنتیکی هفت رئیس جمهور بوش پدر و پسر، کارتر، فورد، جانسون، ترومن، مدیسون به شمار می رود.

بر اساس گزارش سی نت، هنرپیشه محبوب هالیوود برد پیت از دیگر افرادی است که از اقوام ژنتیکی باراک اوباما به شمار می رود. از جالب توجه ترین افرادی که به واسطه تستهای ژنتیکی رابطه فامیلی آنها به اثبات رسیده است می توان به پرنسس دایانا و سارا پیلین، تام هنکس و آبراهام لینکلن، جیمز دین و ریچارد نیکسون اشاره کرد.