سرمایه گذاران اسیر کاغذ بازی مسئولان شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، ارسلان فتحی پور پیش از ظهر شنبه در دیدار با جمعی از مسئولان محلی افزود: مسئولان باید از کاغذ بازی در ارائه مجوز به سرمایه گذارانی که می خواهند درشهرهای مختلف سرمایه گذاری کنند بپرهیزند.

وی تاکید کرد: مسئولین به جای شعار درعمل باهمکاری های لازم دراین زمینه درحل بیکاری جوانان جویای کار تلاش کنند چراکه باحل مشکل بیکاری تمامی مشکلات جامعه حل خواهدشد .

فتحی پور ضمن درخواست ازمسئولان در ارائه آمارهای صحیح و واقعی گفت: متاسفانه سرمایه گذاری های صنعتی وتولیدی درکلان شهرها خلاصه شده است وتحصیل کردگان دانشگاهی شهرستانی هم با وجود پتانسیل های مختلف برای سرمایه گذاری درشهرستان های خودشان درزمینه های مختلف برای کارمجبورند راهی این کلان شهرها شوند .

وی همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود افزود: توسعه منطقه تجاری - صنعتی آزاد ارس تا بخش هایی از خداآفرین ، بارقه امیدی در بین اهالی این منطقه وسیع و روستاهای تابعه آن به شمار می آید.

وی گفت: متاسفانه در گذشته، منطقه آزاد تجاری ارس تنها حوزه‌ای محدود در جلفا را شامل می‌شد که از رشد قابل توجه و پیشرفت چشمگیری برخوردار نبود و با پیگیری‌ها و رایزنی‌های مجلس و دولت، گستره فراگیری منطقه آزاد ارس از جلفا فراتر رفت.

نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس تصریح کرد: با این اقدام دولت و مجلس ، منطقه زیبا و منحصر به‌فرد خداآفرین امروز به یکی از مناطق مهم با قابلیت مناسب سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی، کشاورزی و گردشگری با تنوع آب و هوایی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران و گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شده است.

فتحی پور خاطر نشان کرد: آغاز فعالیت منطقه آزاد ارس در بخش خداآفرین ، آهنگ توسعه منطقه خداآفرین را افزایش داده و روزانه شاهد رایزنی با سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف این منطقه خصوصاً در بخش گردشگری، کشاورزی، صنایع تبدیلی، فرآورده‌های لبنی و گوشتی هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد تا با اجرا و تکمیل توسعه منطقه آزاد ارس تا خداآفرین ، امید به زندگی بهتر ،ایجاد اشتغال پایدار، کاهش مهاجرت از منطقه و آغاز مهاجرت معکوس در این نقطه از ایران اسلامی بیشتر شود.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، توسعه وسعت منطقه آزاد ارس در شمال استان آذربایجان شرقی ، بارقه امید برای اهالی این منطقه در زمینه شکوفایی توسعه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود.