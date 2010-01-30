حجت⁮الاسلام ابوالفضل باقریان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: هزینه تمام شده ساخت این خانه سیار حدود 50 میلیون ریال است که رئیس یک شرکت ساخت خانه⁮های پیش ساخته در قم برای ساخت این خانه⁮ها اعلام آمادگی کرد.



وی از اختصاص 240 میلیون ریال اعتبار برای ساخت این خانه⁮ها از سوی استانداری قم خبر داد و گفت: در صورت جذب این اعتبار، 5 خانه سیار تبلیغی خریداری می⁮شود.



باقریان به تشریح اهداف این طرح و چگونگی فعالیت مبلغان در مناطق مختلف اشاره کرد و افزود: طرح کاروان حسینی یا خانه سیار عالم یک وسیله نقلیه غیرموتوری است که به امکانات فرهنگی، تبلیغی و رفاهی مجهز است و در اختیار گروه⁮های تبلیغی دو یا سه نفره، یا خانواده⁮های متأهل برای تبلیغ قرار می⁮گیرد.



وی اضافه کرد: این کاروان به امکاناتی از قبیل کتابخانه و سی دی امانی، تخته وایت برد، چادر مسافرتی، بلندگوی دستی و سایر اقلام فرهنگی و تبلیغی مجهز است و گروه⁮های تبلیغی با استفاده از این امکانات، به صورت سیار به مناطق محروم، عشایری، پارک⁮ها و بوستان⁮ها و هر جایی که مشکل اسکان مبلغ وجود داشته باشد، اعزام می⁮شوند.



مدیر مؤسسه پیک سلامت، مساحت این خانه سیار عالم را شش مترمربع اعلام کرد و یادآور شد: مرحله آزمایشی استفاده از این کاروان سیار در محرم سال گذشته در یکی از روستاهای کرمان اجرا شد و از آن زمان تاکنون در برخی استانهای کشور از جمله مازندارن، خراسان رضوی، گیلان، قزوین و سمنان از طریق این کاروان برنامه⁮ های تبلیغی انجام شد.



باقریان اعزام خانواده⁮های مبلغ را از جمله برنامه⁮های این طرح عنوان کرد و گفت: از ابتدای راه⁮اندازی طرح کاروان سیار تبلیغی این انگیزه وجود داشت که مبلغانی که همسرانشان مبلغه هستند نیز در این طرح حضور داشته باشند و خوشبختانه این اقدام صورت گرفت و زمینه⁮های تبلیغی برای مبلغه⁮ها نیز به وجود آمد.



وی بر لزوم تبیین فرهنگ استفاده مناسب از این طرح در بین مردم و مسئولان تاکید کرد و اظهار داشت: اگر این مهم تحقق یابد و مردم احساس کنند که مبلغان علاوه بر توجه به دروس حوزه، در کنار آنها و به صورت سیار زندگی می⁮کنند، خودشان زمینه⁮های مساعدت و یاری از این طرح را فراهم می⁮کنند.



وی افزود: خوشبختانه تاکنون استقبال چشمگیری از این طرح شده و امیدواریم با حمایت مسئولان فرهنگی کشور، زمینه⁮های گسترش آن فراهم شود.



باقریان خاطرنشان کرد: این طرح در سال نوآوری و شکوفایی در بخش فراخوان ایده⁮های نو جشنواره⁮ای که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد موفق به کسب رتبه دوم شده بود.