حجتالاسلام ابوالفضل باقریان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: هزینه تمام شده ساخت این خانه سیار حدود 50 میلیون ریال است که رئیس یک شرکت ساخت خانههای پیش ساخته در قم برای ساخت این خانهها اعلام آمادگی کرد.
وی از اختصاص 240 میلیون ریال اعتبار برای ساخت این خانهها از سوی استانداری قم خبر داد و گفت: در صورت جذب این اعتبار، 5 خانه سیار تبلیغی خریداری میشود.
باقریان به تشریح اهداف این طرح و چگونگی فعالیت مبلغان در مناطق مختلف اشاره کرد و افزود: طرح کاروان حسینی یا خانه سیار عالم یک وسیله نقلیه غیرموتوری است که به امکانات فرهنگی، تبلیغی و رفاهی مجهز است و در اختیار گروههای تبلیغی دو یا سه نفره، یا خانوادههای متأهل برای تبلیغ قرار میگیرد.
وی اضافه کرد: این کاروان به امکاناتی از قبیل کتابخانه و سی دی امانی، تخته وایت برد، چادر مسافرتی، بلندگوی دستی و سایر اقلام فرهنگی و تبلیغی مجهز است و گروههای تبلیغی با استفاده از این امکانات، به صورت سیار به مناطق محروم، عشایری، پارکها و بوستانها و هر جایی که مشکل اسکان مبلغ وجود داشته باشد، اعزام میشوند.
مدیر مؤسسه پیک سلامت، مساحت این خانه سیار عالم را شش مترمربع اعلام کرد و یادآور شد: مرحله آزمایشی استفاده از این کاروان سیار در محرم سال گذشته در یکی از روستاهای کرمان اجرا شد و از آن زمان تاکنون در برخی استانهای کشور از جمله مازندارن، خراسان رضوی، گیلان، قزوین و سمنان از طریق این کاروان برنامه های تبلیغی انجام شد.
باقریان اعزام خانوادههای مبلغ را از جمله برنامههای این طرح عنوان کرد و گفت: از ابتدای راهاندازی طرح کاروان سیار تبلیغی این انگیزه وجود داشت که مبلغانی که همسرانشان مبلغه هستند نیز در این طرح حضور داشته باشند و خوشبختانه این اقدام صورت گرفت و زمینههای تبلیغی برای مبلغهها نیز به وجود آمد.
وی بر لزوم تبیین فرهنگ استفاده مناسب از این طرح در بین مردم و مسئولان تاکید کرد و اظهار داشت: اگر این مهم تحقق یابد و مردم احساس کنند که مبلغان علاوه بر توجه به دروس حوزه، در کنار آنها و به صورت سیار زندگی میکنند، خودشان زمینههای مساعدت و یاری از این طرح را فراهم میکنند.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون استقبال چشمگیری از این طرح شده و امیدواریم با حمایت مسئولان فرهنگی کشور، زمینههای گسترش آن فراهم شود.
باقریان خاطرنشان کرد: این طرح در سال نوآوری و شکوفایی در بخش فراخوان ایدههای نو جشنوارهای که از سوی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد موفق به کسب رتبه دوم شده بود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مؤسسه پیک سلامت از تولید انبوه طرح خانه سیار عالم در قم خبر داد.
حجتالاسلام ابوالفضل باقریان در گفتگو با خبرنگار مهر در قم اظهار داشت: هزینه تمام شده ساخت این خانه سیار حدود 50 میلیون ریال است که رئیس یک شرکت ساخت خانههای پیش ساخته در قم برای ساخت این خانهها اعلام آمادگی کرد.
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