اختصاص یک ساعت برنامه پرورشی به ازای هر چهار دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با اجرای این قانون که از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده، برنامه پرورشی ارائه شده برای دانش آموزان نسبت به سالهای گذشته شش برابر افزایش یافته است.

وی ادامه داد: کتاب پرورشی آداب و مهارتهای زندگی که توسط اساتید آذربایجان شرقی به رشته تحریر درآمده، در صورت تصویب وزارت آموزش و پرورش در کل کشور تدریس خواهد شد.

معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی همچنین از اجرای 700 برنامه فرهنگی به مناسبت دهه فجر در این استان خبر داد.

داننده یادآور شد: این تعداد ویژه برنامه فرهنگی و پرورشی در 39 ناحیه و منطقه آموزش و پرورش و بیش از پنج هزار مدرسه آذربایجان شرقی اجرا می شود.

معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان شرقی اظهار داشت: تشکیل کمیته های دهه فجر در مدارس، نواختن زنگ انقلاب، گلباران مزار شهیدان و استفاده از توانایی های تشکل های دانش آموزی مانند بسیج و شوراهای دانش آموزی از برنامه های این معاونت برای بزرگداشت دهه فجر است.

وی با بیان اینکه از افرادی که در جریان انقلاب بوده اند دعوت خواهد شد تا با بیان خاطرات گذشته خود، دانش آموزان را بیشتر با حال و هوای انقلاب آشنا کنند، افزود: دعوت از سخنرانان برجسته و شاخص و صاحبنظر در استان بویژه مربیان امور تربیتی برای تشریح حال و هوای حاکم بر جامعه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی از دیگر ویژه برنامه های دهه فجر است.

وی ادامه داد: همزمان با دهه فجر، مسابقات متعددی نیز درحوزه های مختلف ورزشی ، علمی ، هنری ، فرهنگی و نیز برنامه های مشترک صبحگاهی توسط تشکل های دانش آموزی آذربایجان شرقی برگزار می شود.