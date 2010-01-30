نمایشگاه نقاشی "نگارینه های کرج" برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این نمایشگاه حدود 40 تابلوی نقاشی با موضوع آزاد (اغلب طبیعت) به نمایش گذاشته شده است.

این تابلوهای نقاشی با تکنیکهای مختلف از جمله گواش، مداد رنگی و رنگ روغن خلق شده اند.

این نمایشگاه با هدف تشویق و ترغیب هنرجویان و علاقمندان به رشته نقاشی و اقناع حس زیباپسندانه شهروندان برگزار شده است.

هنر نقاشی یکی از بهترین روشهای جلب توجه اذهان عمومی به جزئیات، رنگ و نقش و قدرت الهی در به تصویر کشیدن طبیعت است.

در نمایشگاه "نگارینه های کرج"، آثار نقاشی بنفشه رحیمی، دیانا باب المراد، محسن رحیمی، مهسا صادقی، فهیمه صفاری، افسانه غفوری، فاطمه فروغی، آناهیتا قناعی و جمیله کیومرثی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه از امروز همه روزه به جز روز چهارشنبه در نگارخانه سپید واقع در مهرشهر کرج، بلوار ارم، بعد از باغ سیب، نرسیده به پل عابر پیاده، پلاک دو تا 15 بهمن ماه جاری برپاست.